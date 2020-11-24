Владимир Зеленский анонсировал денежную поддержку ФЛП и наемных рабочих, пострадавших от карантина. В "Слуге народа" одобрили инициативы президента и рассказали, когда бизнесу ждать помощи.

Для оказания помощи бизнеса в Верховную Раду должны поступить соответствующие законопроекты. Председатель политсилы Александр Корниенко объяснил, что начать работу над законопроектами можно будет со следующей пленарной недели. Об этом он заявил в комментарии "РБК-Украина".

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Корниенко добавил, что пленарная неделя стартует с 30 ноября. Именно тогда парламентарии смогут начать работу над законопроектом. Он отметил, что в "Слуге народа" одобрительно оценивают инициативы президента по поддержке ФЛП.

Государство должно поддержать как тех, кто пострадает в случае введения новых карантинных ограничений, так и тех, кто уже пострадал от карантина выходного дня. Точно говорить о круге получателей помощи можно будет после того, как законопроекты пройдут парламент,

– отметил глава "Слуги народа".

Он сказал, что после представления законопроектов главой государства и обработки народными депутатами, финальный вариант документов будет отражать общее видение президента, правительства и парламентариев.

Как власти собираются помогать бизнесу

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в парламент внесут законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина.

о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина. Планируется, что предприниматели, чей бизнес пострадал во время карантина, получат материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.

во время карантина, получат материальную помощь в размере 8 тысяч гривен. Также предусмотрят компенсацию предпринимателям за сохранение рабочих мест. Получить деньги можно будет, зайдя в приложение "Дия". В нем необходимо будет ввести персональные данные и номер банковской карты.

за сохранение рабочих мест. Получить деньги можно будет, зайдя в приложение "Дия". В нем необходимо будет ввести персональные данные и номер банковской карты. По расчетам, получить помощь смогут около миллиона граждан.

После того, как в течение нескольких дней данные предпринимателя проверят, ему выплатят помощь.

Глава государства также напомнил, что малый и средний бизнес уже получили более 13 миллиардов гривен по программе кредитов под 5, 7 или 9%.

Что известно о влиянии COVID-19 на бизнес?

Уже после первой волны карантина, которую ввело правительство в марте 2020 года, большая часть предприятий не смогли открыться. Поэтому, новость о введении в Украине Уже после первой волны карантина, которую ввело правительство в марте 2020 года, большая часть предприятий не смогли открыться. Поэтому, новость о введении в Украине карантина выходного дня , предприниматели восприняли крайне негативно. Они опасаются, что карантин может уничтожить их бизнес. Наиболее уязвимыми являются средний и малый бизнес, который нуждается в дополнительной поддержке от государства в непростые времена пандемии.

Обратите внимание! В Украине с 14 февраля ввели карантин выходного дня. Больше об этом – читайте по ссылке.