Владимир Зеленский инициировал проведение всеукраинского опроса во время местных выборов. В офисе Президента подтвердили, что один из вопросов будет касаться наказания за коррупцию. В президентской партии "Слуга народа" считают это предложение "важным месседжем".

Реакция "Слуги народа"

По мнению заместителя председателя антикоррупционного комитета Верховной Рады Галины Янченко, вопрос о наказании коррупционеров – это очень правильный посыл именно украинскому обществу. Об этом она сказала в комментарии "РБК-Украина".

Важно Всеукраинский опрос Зеленского: в ОПУ подтвердили все 5 вопросов

Она также добавила, что все негативные заявления экспертов относительно идеи усиления ответственности за коррупцию являются исключительно их собственным мнением.

Коррупция в Украине уже переросла уровень, так скажем, проблемы и стала вопросом ценностным. Поэтому месседж, который сказал президент, это фактически месседж тем коррупционерам и тем, кто только задумывается о такой возможности. И это очень правильный посыл именно украинскому обществу,

– объяснила Янченко.

Нардеп не считает, что в реализации этого предложения Зеленского могут возникнуть проблемы, если ее поддержит общество. Кроме того, она заявила, что к разработке соответствующего законопроекта могут приступить сразу же после опроса.

Главное о всеукраинском опросе Зеленского

Ранее Зеленский анонсировал всеукраинский опрос, который состоится в один день с местными выборами, то есть 25 октября. Президент подчеркнул, что юридической силы такой опрос не будет иметь.

5 вопросов опроса:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных? Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Всеукраинский опрос 25 октября / Инфографика 24 канала