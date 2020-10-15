Коррупционерам – пожизненное заключение: в "Слуге народа" отреагировали на 5 вопросов Зеленского
Владимир Зеленский инициировал проведение всеукраинского опроса во время местных выборов. В офисе Президента подтвердили, что один из вопросов будет касаться наказания за коррупцию. В президентской партии "Слуга народа" считают это предложение "важным месседжем".
Реакция "Слуги народа"
По мнению заместителя председателя антикоррупционного комитета Верховной Рады Галины Янченко, вопрос о наказании коррупционеров – это очень правильный посыл именно украинскому обществу. Об этом она сказала в комментарии "РБК-Украина".
Важно Всеукраинский опрос Зеленского: в ОПУ подтвердили все 5 вопросов
Она также добавила, что все негативные заявления экспертов относительно идеи усиления ответственности за коррупцию являются исключительно их собственным мнением.
Коррупция в Украине уже переросла уровень, так скажем, проблемы и стала вопросом ценностным. Поэтому месседж, который сказал президент, это фактически месседж тем коррупционерам и тем, кто только задумывается о такой возможности. И это очень правильный посыл именно украинскому обществу,
– объяснила Янченко.
Нардеп не считает, что в реализации этого предложения Зеленского могут возникнуть проблемы, если ее поддержит общество. Кроме того, она заявила, что к разработке соответствующего законопроекта могут приступить сразу же после опроса.
Главное о всеукраинском опросе Зеленского
Ранее Зеленский анонсировал всеукраинский опрос, который состоится в один день с местными выборами, то есть 25 октября. Президент подчеркнул, что юридической силы такой опрос не будет иметь.
5 вопросов опроса:
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?