Верховная Рада приняла закон, цель которого завершить реформу децентрализации. Он должен согласовать деятельность местных советов как последствие ликвидации и создания новых районов.

Нардеп фракции "Слуга народа" Виталий Безгин отметил, что это пятый законопроект в сфере децентрализаций. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Когда реформу примут

По его словам, завершение реформы децентрализации – это длительный процесс. Ведь реформа – достаточно масштабная. Он подтвердил, что впереди еще несколько шагов:

принять закон о местных государственных администрациях, который внедрит суд государственного надзора;

цементировать реформу изменениями в Конституцию.

Надеюсь, с пятой попытки нам удастся нормировать этот вопрос. Мы планировали, что первое представление будет в ноябре, но карантин вносит свои коррективы, поэтому пока трудно сказать, произойдет это в 2020 году или в 2021,

– отметил Безгин.

Отметим! Верховная Рада 17 ноября приняла законопроект о реорганизации обществ и районов во втором чтении. Его поддержал 301 депутат.

Почему законопроект важен

По мнению нардепа, этот проект важен, ведь он является дорожной картой для новых общин. То есть фактически после его принятия и уже принятых и подписанных президентом изменений в бюджетный кодекс, общины являются полноценными владельцами на территориях.

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