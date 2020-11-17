Карантин вносит коррективы: в "Слуге народа" ответили, когда завершат реформу децентрализации
Верховная Рада приняла закон, цель которого завершить реформу децентрализации. Он должен согласовать деятельность местных советов как последствие ликвидации и создания новых районов.
Нардеп фракции "Слуга народа" Виталий Безгин отметил, что это пятый законопроект в сфере децентрализаций. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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Когда реформу примут
По его словам, завершение реформы децентрализации – это длительный процесс. Ведь реформа – достаточно масштабная. Он подтвердил, что впереди еще несколько шагов:
- принять закон о местных государственных администрациях, который внедрит суд государственного надзора;
- цементировать реформу изменениями в Конституцию.
Надеюсь, с пятой попытки нам удастся нормировать этот вопрос. Мы планировали, что первое представление будет в ноябре, но карантин вносит свои коррективы, поэтому пока трудно сказать, произойдет это в 2020 году или в 2021,
– отметил Безгин.
Почему законопроект важен
По мнению нардепа, этот проект важен, ведь он является дорожной картой для новых общин. То есть фактически после его принятия и уже принятых и подписанных президентом изменений в бюджетный кодекс, общины являются полноценными владельцами на территориях.
Законопроект по реформе децентрализации: что предусматривает
- Закон регулирует вопросы окончания полномочий сельских, поселковых, городских голов, их советов и исполнительных органов.
- Он предусматривает правопреемство в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин. А также правопреемство в отношении имущества, прав и обязанностей районных советов, которые представляли общие интересы территориальных общин ликвидированных районов.
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