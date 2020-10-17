Руководитель фракции "Слуга народа" в ВРУ Давид Арахамия ответил на критику всеукраинского опроса, инициированного на 25 октября (день голосования на местных выборах) Президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет об упреках в незаконной агитации.

Арахамия в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 16 октября отметил, пишет 24 канал , что партия не является организатором и не финансирует это мероприятие, поэтому оно не является агитацией ни в коем случае. Опрос, мол, является делом лишь Зеленского.

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Партия "Слуга народа" не есть организатором опроса, не финансирует опрос, вообще не является субъектом опроса. Мандат на эту всю инициативу находится лично у президента Украины,

– сказал Давид Арахамия.

Но и отметил, что не знает, кто именно будет опрашивать людей: "У нас есть партийная организация, у нас есть ЗеКоманда, это фанаты президента... Я не знаю, кто будет стоять под участками".

Так Арахамия отвечал на критику со стороны политических оппонентов о том, что опрос 25 октября, инициированный Зеленским, незаконный и кажется похожим на запрещенную в день выборов агитацию.

Напомним, президент решил спросить у украинцев о пожизненном заключении за коррупцию, свободной экономической зоне на Донбассе, сокращении количества нардепов, легализации медицинского каннабиса и Будапештском меморандуме.

Дискуссия в студии Шустера была очень острой, политики мало слушали друг друга, хотя много говорили. В итоге Арахамия заявил:

"Я лично в самом факте проведения опроса от президента не вижу никакой политической агитации. Президент – наш общий руководитель, которого выбрала страна, и поэтому здесь нет никакой агитации".