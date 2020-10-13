Повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен могут отложить до декабря 2021 года. В "Слуге народа" убеждены, что таким образом уменьшат налоговое давление на бизнес и влияние на инфляцию.

Бюджет-2021 предусматривает повышение минимальной зарплаты, однако его предлагают отложить. Об этом рассказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев в интервью ТСН.

Кстати Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что заложено в проекте госбюджета на 2021 год

Я бы отложил это повышение до 1 декабря 2021 года. Тогда, мне кажется, что мы бы нормально прошли этот год. Ведь это будет меньше влиять и на инфляцию, и на налоговое давление на бизнес,

– сказал Гетманцев.

Почему повышение "минималки" предлагают отложить

Гетманцев аргументирует свою позицию тем, что пересмотреть размер выплат одномоментно – невозможно. Поэтому власть будет пересматривать эти стандарты постепенно.

Кроме того, депутат отмечает, что повышение зарплаты может привести к тенизации экономики, потому что люди начнут переводить на 0,5 ставки.

По убеждению Гетманцева, оптимальная сумма для повышения зарплаты – 6 тысяч гривен, а не 6500.

По словам нардепа, до того, как минимальную зарплату повысили до 5 тысяч гривен, треть работников была за чертой бедности. Они зарабатывали меньше, чем им было нужно для выживания. Гетманцев отметил: ежемесячно Минсоцполитики перечисляет прожиточный минимум. В 2021 году должны перейти эту минимальную границу, ведь повышение будет на 9,3%.

Как планировали повышать "минималку"