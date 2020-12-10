В "Слуге народа" прокомментировали слухи об отставке Степанова: что беспокоит нардепов
Вопрос отставки главы Минздрава Максима Степанова во фракции "Слуга народа" пока не обсуждали. Однако к деятельности министра у нардепов есть ряд вопросов.
В Минздраве возможны кадровые изменения. Об этом заместительница главы фракции "Слуга народа" Елена Шуляк заявила в интервью "РБК-Украина".
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И в парламентский час вопросов к правительству, и в группах, и при общении друг с другом, естественно, мы обсуждаем вопросы, которые в ведении действующего министра,
– отметила Шуляк.
Что еще сказала Шуляк
- В "Слуге народа" не понимают, почему в Украине до сих пор не развернули мобильные госпитали.
- Президент Владимир Зеленский еще 10 октября попросил рассмотреть такую возможность, однако до сих пор никто ничего не сделал.
- Развертывание мобильных госпиталей не требует значительного финансирования. Однако этот процесс требует менеджерских навыков.
Увольнение Степанова: что известно
- Слухи об отставке Степанова появились еще в конце ноября.
- Ряд украинских СМИ, публикуя материалы о возможной замене главы Минздрава, ссылались на собственные источники в Офисе Президента.
- Впоследствии нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк даже заявлял, что Кабмин уже подписал документ, который начнет процесс увольнения Степанова.
- Спикер Дмитрий Разумков подчеркнул, что не слышал о возможной отставке Степанова.
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