Вопрос отставки главы Минздрава Максима Степанова во фракции "Слуга народа" пока не обсуждали. Однако к деятельности министра у нардепов есть ряд вопросов.

В Минздраве возможны кадровые изменения. Об этом заместительница главы фракции "Слуга народа" Елена Шуляк заявила в интервью "РБК-Украина".

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И в парламентский час вопросов к правительству, и в группах, и при общении друг с другом, естественно, мы обсуждаем вопросы, которые в ведении действующего министра,

– отметила Шуляк.

Что еще сказала Шуляк

В "Слуге народа" не понимают, почему в Украине до сих пор не развернули мобильные госпитали.

Президент Владимир Зеленский еще 10 октября попросил рассмотреть такую возможность, однако до сих пор никто ничего не сделал.

​Развертывание мобильных госпиталей не требует значительного финансирования. Однако этот процесс требует менеджерских навыков.

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