Венецианская комиссия обнародовала заключение в срочном порядке, ведь сейчас есть вопрос о скором восстановлении антикоррупционного законодательства в Украине. В то же время в парламенте создали группу, которая уже выполнила 2 так называемых блока соответствующих задач.

В частности, говорится о восстановлении уголовной ответственности за ложное декларирование – закон был проголосован и находится на подписи у президента Украины. Об этом в эфире 24 канала рассказала народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря.

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Она также добавила, что так называемый второй блок задач касался именно возврата системы электронного декларирования. 2 соответствующих законопроекта зарегистрировала рабочая группа, вероятно, что на следующей неделе их рассмотрят в парламенте, сказала Совгиря.

Третьим блоком задач будет реформирование Конституционного суда. Завершилось заседание рабочей группы и мы ждем обнародования второй части заключения Венецианской комиссии,

– рассказала нардеп.

Относительно лжи в декларациях, по словам депутата, предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения свободы, это второй по степени жесткости вид ответственности.

"Ограничение свободы касается срока до 2 лет, но это лишь ответственность за представление недостоверной информации в декларациях. Однако если лицо совершило другое преступление из неправомерного приобретения имущества, оно несет параллельную и самостоятельную ответственность за совершение соответствующего преступления", – рассказала народный депутат "Слуги народа".

Ответственность судей

По словам Ольги Совгири, сейчас необходима реакция на действия судей КСУ во время принятия скандального решения. Однако она подчеркнула, что ожидают не столько заключения комиссии относительно работы судей, как реформированию суда – чтобы в дальнейшем такие ситуации, как со скандальным решением КСУ, были невозможными.

Обратите внимание! 9 декабря Венецианская комиссия опубликовала срочные выводы относительно ситуации с Конституционным Судом Украины. В комиссии призвали восстановить антикоррупционное законодательство.

Конституционный кризис в Украине: кратко

27 октября Конституционный Суд отменил наказание за недостоверное декларирование. Соответствующим решением он ограничил полномочия НАПК.

Президент Владимир Зеленский назвал решение суда "направленным против Украины" и внес в Раду законопроект о роспуске судей КСУ.

На соответствующую ситуацию отреагировали и в ЕС – антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза.

Спикер парламента Дмитрий Разумков также зарегистрировал альтернативный законопроект, в котором предложил восстановить права НАПК, которые отменил суд. Подробнее о конституционном кризисе читайте здесь.



Решение КСУ / Инфографика 24 канала