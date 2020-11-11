Из-за введения карантина выходного дня, кроме ресторанного бизнеса, пострадает и сфера культуры. Негативный эффект почувствуют кинотеатры, театры, музеи, галереи. Как правительство может поддержать эту отрасль и что думают в "Слуге народа" – читайте далее.

Накануне "слуга народа" Евгения Кравчук вместе с министром культуры призвала правительство не вводить карантин выходного дня. Об этом она рассказала в прямом эфире 24 канала.

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Депутат подчеркнула, что такие ограничения будут иметь негативное влияние на учреждения культуры – кинотеатры, театры и тому подобное. Как и в сфере общественного питания, их выручка на 50% состоит именно из сборов в субботу и воскресенье.

"Более того, кинотеатры и театры до сих пор были очень добросовестными исполнителями всех карантинных ограничений. Там было не более 50% заполненности, там соблюдали безопасную дистанцию", – подчеркнула депутат.

В вагоне метро, где я каждый день езжу, никакой социальной дистанции нет. Рядом сидят люди, еще и с масками под носом. Как раз в театре и кинозале дистанция сохранялась,

– подчеркнула Кравчук.

И добавила, что там всегда мерили температуру при входе. А некоторые театры даже закупили специальные капсулы для полной дезинфекции, в которую человек заходит и лишь после этого попадает в зал.

Справка. 11 ноября Кабмин поддержал введение в Украине "карантина выходного дня". Новые ограничения будут действовать с 14 – 15 ноября. Что будет работать, а что нет – читайте здесь.

Логики в таком решении нет, – Кравчук

"Это большая проблема, конечно. Мы будем вести переговоры с торговой палатой, чтобы не учитывали аренду на выходные. Но если половина выручки (теряется – 24 канал), а аренду не платить только 2 дня – вряд ли это поможет", – убеждена "слуга народа".

Кравчук также объяснила, как правительство может помочь бизнесу. В частности – премьер-министр заявил, что зарплата работников на время локдауна будет компенсироваться. Также будет введена льготная система кредитов под 0%.

Но кредиты могут платить только те компании, которые работают. Есть огромная угроза, что за эти 3 недели, а может и больше, ведь никто не знает точные сроки, они просто закроются,

– заметила депутат.

Она добавила, что не видит логики во введении карантина выходного дня, зато видит несправедливость. Ведь 15 и 22 ноября в крупных областных центрах состоятся вторые туры местных выборов, некоторые из них миллионники.



"Слуга народа" Евгения Кравчук / Фото с фейсбук-страницы депутата

"Если транспорт работает, если все же будут происходить выборы, о каком же тогда разрывание цепочки распространения коронавируса мы говорим", – отметила "слуга народа",

Кравчук: Лучше ввести полный локдаун на 2 недели

Кравчук отметила, что эпидемиологи рекомендуют лучше сделать полный локдаун на 2 недели. К тому же, рестораторы и владельцы сетей также подтвердили, что так будет лучше для них, ведь будет четкое планирование.

То есть 2 недели локдауна, а потом они работают. Это лучше, чем неопределенность и половинчатые нормы. Посмотрим, какой будет эффект. Потому что мы можем оценить, это количество положительных тестов ежедневно,

– подчеркнула она.

И добавила, что надеется на замедление распространения коронавируса. Ведь каждый локдаун должен иметь какую-то цель. Например, чтобы развернуть госпитали, подвести кислород или увеличить количество койкомест.

Справка. По состоянию на 11 ноября в Украине зафиксировано 489 808 случаев коронавируса COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 8 947 человек. В то же время 221 459 пациентам удалось выздороветь.