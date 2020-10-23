В "Слуге народа" рассказали, сколько будет стоить опрос Зеленского
В "Слуге народа" оценивают стоимость всенародного опроса президента Владимира Зеленского не более, чем в 3 миллиона гривен. В то же время в партии отметили, что стоит обратить внимание не на цену события, а на подтверждение собранных данных опроса.
Что говорят о стоимости опроса в "Слуге народа"
Сумма опроса не будет слишком большой. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" и политтехнолог Никита Потураев, сообщает "Левый берег".
Кстати 75 миллионов только на полевой этап, – ОПОРА посчитала стоимость опроса Зеленского
Цифра не слишком большая. Подобный опрос по всей стране стоит где-то под 3 миллиона гривен. Опрос, который будет проводиться волонтерскими силами, точно не будет дороже,
– подчеркнул нардеп.
Кроме того, Потураев заметил, что важнее обсудить дальнейшую верификацию собранных данных. После опроса стоит начать дискуссию по этим вопросам.
Заметим, в гражданской сети ОПОРА озвучивали другую сумму стоимости опроса. В частности, отметили, что только на начальном этапе проведения события обойдется минимум в 75 миллионов гривен.
К слову, будет финансировать опрос партия "Слуга народа".