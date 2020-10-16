В "Слуге народа" заявили, что Зеленский может сам профинансировать свой опрос
Президент Владимир Зеленский может сам профинансировать опрос во время выборов, который он объявлял ранее. Кроме этого, организация опроса обойдется недорого.
В "Слуге народа" не исключают вероятность финансирования опроса Зеленским. Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, сообщает "Радио Свобода".
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По словам депутата, в партии на 99% знают, кто будет финансировать опрос, а вскоре об этом узнают все. Кравчук отметила, что эти расходы будут указаны в декларации того, кто заплатит и будет отвечать его легальным доходам.
Кстати, ранее в "Слуге народа" заявляли, что опрос точно не будут финансировать из государственного бюджета.
Сколько будет стоить опрос
Нардеп отметила, что организация опроса не будет дорогой.
Там не будет какой-то большой суммы, потому что напечатать 5 миллионов черно-белых бюллетеней в виде формата А5 – это не такие уж и большие деньги. Платить людям, которые будут осуществлять этот опрос, не нужно, потому что это, очевидно, будут волонтеры,
– добавила Кравчук.
Кроме того, ни партия "Слуга народа", ни фракция за будущее опроса не отвечают.