В "Слуге народа" уже 17 депутатов заболели COVID-19
В крупнейшей фракции парламента "Слуга народа" COVID-19 заболели сразу 17 нардепов. Вечером 11 ноября стало известно о том, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков получил положительный результат теста на коронавирус.
Заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала о больных однопартийцах. Об этом она сообщила в эфире Апостроф TV.
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Нардепы болеют массово
По ее словам, народные депутаты болеют массово.
У нас сейчас во фракции 17 больных COVID-19 депутатов. Ежедневно эта цифра меняется: появляются новые положительные тесты или кто-то выздоравливает,
– отметила Кравчук.
Заметим, что 11 ноября Кабмин одобрил отказ от адаптивного карантина и переход к общегосударственному карантину с ограничениями, которые действовали в предыдущем карантинном периоде на оранжевом уровне.
Какова ситуация с COVID-19 в Украине?По состоянию на 11 ноября 2020 года общее количество инфицированных в стране составляет 489 808. Из них выздоровели – 221 459 человек, впрочем 8 947 умерли во время течения болезни. 259 402 жителя Украины продолжают лечиться от коронавируса.
Коронавирус у политиков: коротко
- Последним коронавирусом заболел глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
- Ранее на этой неделе о заболевании COVID-19 сообщили Президент Украины Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и министр финансов Сергей Марченко.
- В октябре вспышку коронавируса зафиксировали в Верховной Раде – заболели примерно 60 нардепов.
- COVID-19 преодолели также лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко и глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
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