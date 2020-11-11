В крупнейшей фракции парламента "Слуга народа" COVID-19 заболели сразу 17 нардепов. Вечером 11 ноября стало известно о том, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков получил положительный результат теста на коронавирус.

Заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала о больных однопартийцах. Об этом она сообщила в эфире Апостроф TV.

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Нардепы болеют массово

По ее словам, народные депутаты болеют массово.

У нас сейчас во фракции 17 больных COVID-19 депутатов. Ежедневно эта цифра меняется: появляются новые положительные тесты или кто-то выздоравливает,

– отметила Кравчук.

Заметим, что 11 ноября Кабмин одобрил отказ от адаптивного карантина и переход к общегосударственному карантину с ограничениями, которые действовали в предыдущем карантинном периоде на оранжевом уровне.

Какова ситуация с COVID-19 в Украине? По состоянию на 11 ноября 2020 года общее количество инфицированных в стране составляет 489 808. Из них выздоровели – 221 459 человек, впрочем 8 947 умерли во время течения болезни. 259 402 жителя Украины продолжают лечиться от коронавируса. По состоянию на 11 ноября 2020 года общее количество инфицированных в стране составляет 489 808. Из них выздоровели – 221 459 человек, впрочем 8 947 умерли во время течения болезни. 259 402 жителя Украины продолжают лечиться от коронавируса.

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