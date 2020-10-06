Через более года работы Верховной Рады журналисты решили спросить у депутатов из монобильшости "Слуги народа" о выполнении обещаний. Впрочем вместо программы украинского политсилы депутатам цитировали пункты программы путинской партии "Единая Россия". Но парламентариев это не насторожило и они взялись отчитываться о ходе выполнения чужих обещаний.

На такой эксперимент пошли журналисты Bihus.Info. Они спрашивали у "слуг народа" о выполнении предвыборной программы, цитируя пункты из программе "Единой России".

Интересно В Раде хотят легализовать самогоноварение, но с курьезным условием

Так, например мажоритарщик Максим Пашковский комментировал проект путинской партии "Качество жизни". Он заверил, что действующие депутаты до сих пор работают над этой программой, ведь их каденция продолжается.

Его коллега Юрий Камельчук признался, что российскую программу "Доступная среда" для людей с особыми потребностями в Украине еще не выполнили.

Здесь говорится о ЦНАП, любую инфраструктуру государственную, которая должна иметь одинаковые возможности для доступа всех категорий населения. Работа ведется, но, по моему мнению, довольно медленно,

– сказал Камельчук.

Еще один мажоритарщик Игорь Негулевский взялся комментировать проект "Инвестиционный конвейер". Он заверил, что работа ведется. "Это постоянное привлечение инвестиций, можно сказать грубо – поставленое на конвейер", – пояснил парламентарий.

К слову Хотел защитить билборды: "слуга народа" спустил колеса нескольким автомобилям в Чернигове – видео

Эту же программу прокомментировал и самый молодой депутат Святослав Юраш. Сюда он привязал президентскую идею об "инвестиционных нянях".

"Я считаю, что этот пункт программы будет выполняться. Это очень важный пункт и, однозначно, мы этот вопрос будем рассматривать. Будем спрашивать у правительства, почему это движется не так быстро, как мы бы этого хотели", – прокомментировал "Инвестиционный конвейер" Андрей Холодов.

В Евгения Брагаря, который стал известен благодаря скандальной совету продавать собак, чтобы заплатить за коммуналку, спросили о путинской идее пятилетнего моратория на принятие законов, что увеличивают нагрузку на сельхозпроизводителей.

Очень важный принцип, что мы сделали – это открыли рынок земли. Очень важная реформа. В Украине очень сильно изменилась ситуация за коронавируса. Я уверен, что это мы реализуем в дальнейшем,

– не совсем понятно объяснил Брагарь.

Но журналисты решили пойти еще дальше. В "слуги" Алексея Мовчана спросили о пункте "федеральный инвестиционный конвейер". Уже само слово "федеральный" указывает на Россию, ведь Украина – унитарное государство. Но парламентария не насторожило даже это.

"Мы приняли в турборежиме закон о концессиях, но сейчас на повестке дня отсрочки вступления в силу отдельных его частей, которые касаются функционирования электронной торговой системы, через которую всю эту историю надо проводить", – пояснил Алексей Мовчан.

"Слуги народа" комментируют программу "Единой России": смотрите видео