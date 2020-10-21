Депутаты партии "Слуга народа" утром 21 октября отправились на Донбасс. Зону ООС должны посетить более 100 парламентариев.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук на своей странице в фейсбук. Она написала: "Гендерная квота сохранена. Едем с коллегами из "Слуга народа" на Донбасс".

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По приезду, депутаты разделятся на группы по 10 – 12 человек и отправятся в конкретные бригады. Эта поездка продлится 2 дня. За это время они планируют пообщаться с военнослужащими и гражданскими. В политсиле отмечают – это рабочий визит.

Соответствующее фото с вокзала также опубликовал депутат Руслан Горбенко и отметил: "Снова на родную землю. Теперь с фракцией. И кто бы что ни говорил, что это "не эффективно", "это же под выборы".

К слову, 20 октября эту поездку депутатов монобольшинства Владимир Зеленский анонсировал во время послания в Верховной Раде.

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