Ночевали в землянках и бункерах: "слуги народа" показали свое атмосферное путешествие на Донбасс
Нардепы из "Слуги народа" уже находятся на Донбассе. Свой визит туда они анонсировали несколько дней назад, а уже утром 21 октября отправились в регион. Парламентарии решили ощутить на собственной шкуре атмосферу и реалии жизни военных, следовательно, заночевали в землянках и бункерах.
Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии Pavlovsky News. Нардеп также записал видео с передовой.
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По словам Арахамии, "слуги" не хотели, чтобы у них были какие-то особые привилегии.
Они могли ощутить полноту той атмосферы и тех реалий, с которыми сталкиваются военные. Депутаты побывали на позициях нашей армии. Многим открылись глаза на происходящее,
– рассказал он.
Также Арахамия добавил, что "слуги" обсуждали с военными и местным населением мирные инициативы Зеленского.
"У опрошенных была разная реакция. После поездки все услышанное сведут в один документ и уже на комитете нацбезопасности и обороны это будут реализовывать в виде конкретных законодательных инициатив", – подытожил он.
"Слуги" на Донбассе: видео
Что известно о поездке "слуг" на Донбасс:
- Президент Украины 20 октября во время выступления в Раде анонсировал поездку депутатов от монобольшинства на Донбасс. Он подчеркнул, что нардепы смогут пообщаться с военными и местными жителями и услышать о реальной ситуации там от них, а не из социальных сетей.
- 21 октября утром более 100 "слуг народа" отправились с рабочим визитом в зону проведения ООС.
- Депутаты по приезду разделились на группы по 10 – 12 человек и отправились в конкретные бригаді. Продолжительность поездки – 2 дня.