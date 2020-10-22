Нардепы из "Слуги народа" уже находятся на Донбассе. Свой визит туда они анонсировали несколько дней назад, а уже утром 21 октября отправились в регион. Парламентарии решили ощутить на собственной шкуре атмосферу и реалии жизни военных, следовательно, заночевали в землянках и бункерах.

Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии Pavlovsky News. Нардеп также записал видео с передовой.

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По словам Арахамии, "слуги" не хотели, чтобы у них были какие-то особые привилегии.

Они могли ощутить полноту той атмосферы и тех реалий, с которыми сталкиваются военные. Депутаты побывали на позициях нашей армии. Многим открылись глаза на происходящее,

– рассказал он.

Также Арахамия добавил, что "слуги" обсуждали с военными и местным населением мирные инициативы Зеленского.

"У опрошенных была разная реакция. После поездки все услышанное сведут в один документ и уже на комитете нацбезопасности и обороны это будут реализовывать в виде конкретных законодательных инициатив", – подытожил он.

"Слуги" на Донбассе: видео

Что известно о поездке "слуг" на Донбасс: