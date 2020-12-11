Нардепы от "Слуги народа" и партии "За майбутнє" получили бесплатные помещения в бизнес-центре Millenium, который связывают с олигархом Игорем Коломойским. Раньше там был расположен и офис самого олигарха.

Помещения нардепы используют как общественные приемные. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

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Бесплатные офисы для нарпепов в Millenium Коломойский назвал стечением обстоятельств.

Однако юристы уже заявили, что эти "подарки" для нардепов могут быть нарушением закона "О предотвращении коррупции". Политики получили эти офисы не на общих основаниях, ведь другие клиенты бизнес-центра платят за аренду.

Бесплатные офисы получили

Александр Дубинский – "Слуга народа";

Александр Куницкий – "Слуга народа";

Ольга Василевская-Смаглюк – "Слуга народа";

Игорь Палица – "За майбутнє";

Ирина Констанкевич – "За майбутнє";

Тарас Батенко – "За майбутнє";

Руслан Требушкин – внефракционный депутат.

"Слуги народа" бесплатно получили офисы в Millenium / "Схемы"

"Слуги народа" бесплатно получили офисы в Millenium / "Схемы"

"Слуги народа" бесплатно получили офисы в Millenium / "Схемы"

Член Общественного совета при НАПК Андрей Билецкий заявил, что"такие действия народного депутата могут трактоваться как нарушение ограничений по получению подарка".

В этом случае мы можем наблюдать, что депутат, даже если на безвозмездной основе, вступил во временное пользование офисное здание, которое другие люди, другие рядовые граждане Украины не могут получить по тем же условиям,

- подчеркнул Белецкий.

Обратите внимание! Из-за отмены антикоррупционной реформы в Украине НАЗК не может установить факт нарушения.