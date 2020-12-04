"Слуги народа" второй день подряд снимают фоточки и видосики в Раде: видео
Ряд нардепов 3 декабря на заседании Верховной Рады устроили фотосессию с министром инфраструктуры Владиславом Криклием. Это так просто им не обошлось, потому что народные избранники получили словесную взбучку от председателя парламента Дмитрия Разумкова. Однако политики продолжили свое дело и 4 декабря.
Делали фоточки
Сделать фото с Криклием захотели депутаты от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, Александр Скичко, Юрий Корявченков и другие. Об этом сообщает 24 канал.
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А давайте мы уже оставим фотозону и пойдем работать, уважаемые коллеги,
– сделал им замечание Разумков.
Он также обратился лично к Криклию.
"И господин министр так же! Владислав Артурович, до свидания. Хорошего вам дня, успехов, новых достижений", – сказал спикер парламента.
Смотрите видео как Разумков отругал нардепов и министра в Раде:
Снимали видосики
Похожую выходку "слуги народа" совершили в сессионном зале и 4 декабря. Так, в момент, когда вице-спикер парламента Елена Кондратюк зачитывала депутатские запросы, "слуга" Александр Качура стоял рядом с президиумом и снимал заседание на видео. Вероятно, при этом комментировал заседание.
Александр Качура, я Вам не мешаю? Александр Качура! Я Вам не мешаю?
– обратилась вице-спикер к нардепу.
Качура на это ответил: "Спасибо" и продолжил снимать видео.
"Прошу", – возмущенно ответила Кондратюк.
Смотрите видео как Кондратюк отругала Качуру в Раде:
Какие замечания в Раде делали нардепам ранее
В феврале 2020 года Разумков сделал замечание нардепам за то, что те едят прямо в сессионном зале и занимаются своими делами в смартфонах.
А в апреле того же года Разумков "отругал" нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко за "непарламентское" выражение. Так, Гончаренко обратился к спикеру со словами " Эй!", за что получил мгновенный ответ от Разумкова.
Извините, "Эй!" – это не парламентское выражение. Алексей Алексеевич Гончаренко, если у вас есть вопросы обсуждения, вы можете об этом сказать, спасибо!
– сказал председатель Совета.
Он добавил, что "так лучше слышат и уважительно относятся".
После этого нардепы от ЕС призвали Разумкова не унижать честь и достоинство народных избранников.
Чем еще занимались нардепы в Раде, кроме работы
- Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский обедал и ходил со своим лоточком по сессионному залу;
- Его коллега по фракции Александр Кабанов смотрел сериал;
- Еще один "слуга народа" Жан Беленюк спал;
- Нестор Шуфрич с ОПЗЖ ходил с заклеенным черной лентой ртом.
- Илья Кива из ОПЗЖ вел многочисленные телефонные переписки, щупал себя за интимные места, ходил в маске Джокера, обещал съесть другого парламентария и тому подобное.
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