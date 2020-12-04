Ряд нардепов 3 декабря на заседании Верховной Рады устроили фотосессию с министром инфраструктуры Владиславом Криклием. Это так просто им не обошлось, потому что народные избранники получили словесную взбучку от председателя парламента Дмитрия Разумкова. Однако политики продолжили свое дело и 4 декабря.

Делали фоточки

Сделать фото с Криклием захотели депутаты от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, Александр Скичко, Юрий Корявченков и другие. Об этом сообщает 24 канал.

Смотрите также фото "Слуга народа" принес в Раду плакат со средним пальцем

А давайте мы уже оставим фотозону и пойдем работать, уважаемые коллеги,

– сделал им замечание Разумков.

Он также обратился лично к Криклию.

"И господин министр так же! Владислав Артурович, до свидания. Хорошего вам дня, успехов, новых достижений", – сказал спикер парламента.

Смотрите видео как Разумков отругал нардепов и министра в Раде:

Снимали видосики

Похожую выходку "слуги народа" совершили в сессионном зале и 4 декабря. Так, в момент, когда вице-спикер парламента Елена Кондратюк зачитывала депутатские запросы, "слуга" Александр Качура стоял рядом с президиумом и снимал заседание на видео. Вероятно, при этом комментировал заседание.

Александр Качура, я Вам не мешаю? Александр Качура! Я Вам не мешаю?

– обратилась вице-спикер к нардепу.

Качура на это ответил: "Спасибо" и продолжил снимать видео.

"Прошу", – возмущенно ответила Кондратюк.

Смотрите видео как Кондратюк отругала Качуру в Раде:

Какие замечания в Раде делали нардепам ранее

В феврале 2020 года Разумков сделал замечание нардепам за то, что те едят прямо в сессионном зале и занимаются своими делами в смартфонах.

А в апреле того же года Разумков "отругал" нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко за "непарламентское" выражение. Так, Гончаренко обратился к спикеру со словами " Эй!", за что получил мгновенный ответ от Разумкова.

Извините, "Эй!" – это не парламентское выражение. Алексей Алексеевич Гончаренко, если у вас есть вопросы обсуждения, вы можете об этом сказать, спасибо!

– сказал председатель Совета.

Он добавил, что "так лучше слышат и уважительно относятся".

После этого нардепы от ЕС призвали Разумкова не унижать честь и достоинство народных избранников.

Чем еще занимались нардепы в Раде, кроме работы