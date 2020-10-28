На официальном телеграм-канале партии "Слуга народа" обнародовали результаты параллельного подсчета голосов с 80% участков по всей стране.

По его результатам партия берет наибольшее количество мандатов в областных и районных советах. В Кривом Роге, Полтаве и Ужгороде кандидаты на должности городских голов готовятся ко второму туру.

Согласно данным параллельного подсчета голосов, партия получает следующие результаты: в областные советы проходят 19% от всех депутатов – 307 мандатов; в районные советы 17% – 910 мандатов. В общинах 206 глав избраны от "Слуги народа", это 15 процентов от количества в целом по стране (всего 1 398 общин). Таким образом партия получает наибольшее количество мест в районных и областных советах, а также глав ОТО по всей стране.

Также на официальном канале "Слуг" обнародовали кандидатов на должности городских голов, которые готовятся к борьбе во втором туре. Каждый из них имеет четкую стратегию развития целого региона на ближайшие годы: как сделать действительно современные и комфортные условия жизни людей.

Сергей Иващенко (Полтава) – предприниматель. Совладелец строительной компании "Полтавамонолитбуд". Президент спортивного клуба "Полтава". Участник общественного союза "Полтавская ассоциация бизнеса".

Дмитрий Шевчик (Кривой Рог) – генеральный директор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат". Депутат Днепропетровского областного совета. Занимается общественной деятельностью, развивает важные для города и государства проекты.

Виктор Щадей (Ужгород) – общественный деятель, советник главі Закарпатской областной государственной администрации, депутат Ужгородского городского совета. Основатель и главный редактор газеты "Местное время". Основатель Закарпатского центра поддержки ОСМД. Глава ОО "Карпатский дом".

Напоминаем, что очередные местные выборы состоялись 25 октября. Вторые туры выборов состоятся не позднее, чем через 3 недели (21 день) после обнародования окончательных результатов подсчета голосов. Сам подсчет должны провести до 6 ноября включительно.