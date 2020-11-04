Сразу 19 "слуг" болеют коронавирусом: что известно
Монобольшинство подкосил коронавирус: сразу 19 нардепов крупнейшей фракции парламента "Слуга народа" заболели COVID-19. Последними о своем недомогании сообщили "слуги" Ясько и Завитневич.
Точной информации о том, сколько нардепов уже вообще заразились коронавирусом, пока нет. О больных однопартийцах на брифинге под зданием Конституционного Суда рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Укринформ.
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У нас по состоянию на сейчас 19 COVID-заболеваний только в нашей фракции,
– уточнил Арахамия.
Заметим, что накануне стало известно о коронавирусе в 2 "слуг" – главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько и у Александра Завитневича.
Были ли эти парламентарии на закрытом заседании фракции с участием президента, премьера и нескольких министров 2 ноября – неизвестно.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине?
В Украине уже обнаружили 420 617 инфицированных COVID-19 от начала пандемии. Из них – 176 404 человек уже выздоровели, а 7 731 больной умер от осложнений, спровоцированных инфекцией.
За минувшие сутки добавилось еще 9 524 новых инфицированных коронавирусом.
Коронавирус в Раде: коротко о главном
- 19 октября спикер Дмитрий Разумков рассказал, что COVID-19 подхватили по меньшей мере 60 парламентариев. Конечно, с тех пор количество инфицированных нардепов значительно возросло.
- Среди известных фамилий заразились лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и руководитель "Слуги народа" Александр Корниенко. Все уже выздоровели и вернулись к работе.
- Кроме того, положительные тесты на COVID-19 сдали внефракционный нардеп Анна Скороход, "слуги народа" Роман Грищук, Даниил Гетманцев и Жан Беленюк, а также руководительница партии "Голос" Кира Рудик.
- Первым депутатом, заболевшим коронавирусом, был член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов. Это произошло еще в начале пандемии в марте 2020 года.
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