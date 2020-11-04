Монобольшинство подкосил коронавирус: сразу 19 нардепов крупнейшей фракции парламента "Слуга народа" заболели COVID-19. Последними о своем недомогании сообщили "слуги" Ясько и Завитневич.

Точной информации о том, сколько нардепов уже вообще заразились коронавирусом, пока нет. О больных однопартийцах на брифинге под зданием Конституционного Суда рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Укринформ.

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У нас по состоянию на сейчас 19 COVID-заболеваний только в нашей фракции,

– уточнил Арахамия.

Заметим, что накануне стало известно о коронавирусе в 2 "слуг" – главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько и у Александра Завитневича.

Были ли эти парламентарии на закрытом заседании фракции с участием президента, премьера и нескольких министров 2 ноября – неизвестно.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине?

В Украине уже обнаружили 420 617 инфицированных COVID-19 от начала пандемии. Из них – 176 404 человек уже выздоровели, а 7 731 больной умер от осложнений, спровоцированных инфекцией.



За минувшие сутки добавилось еще 9 524 новых инфицированных коронавирусом. В Украине уже обнаружили 420 617 инфицированных COVID-19 от начала пандемии. Из них – 176 404 человек уже выздоровели, а 7 731 больной умер от осложнений, спровоцированных инфекцией.За минувшие сутки добавилось еще 9 524 новых инфицированных коронавирусом.

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