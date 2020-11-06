Журналисты программы "Схемы" заметили, что ряд народных депутатов "прописали" свои приемные в довольно необычных местах – например, в офисе Игоря Коломойского, квартире его бизнес-партнера Тимура Миндича или по адресам связанных фирм.

Журналисты решили проверить, действительно ли приемная нардепа – это место, где гражданину помогут решить проблему, или это лишь условный щит, который защищает помещение от возможного интереса правоохранителей. Об этом – в расследовании "Схем".

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Чтобы выяснить это, журналисты программы "Схемы" решили сосредоточиться на неделе, начиная с 21 октября. Именно тогда по плану у депутатов была предусмотрена работа с избирателями.

"Слуги народа"

►Журналисты обратили внимание на "слугу народа" Ольгу Василевскую-Смаглюк. На официальном сайте Рады указанный на ее просьбу перечень приемных. Всего у Смаглюк их 7, 6 из которых – в Киевской области. Рядом с каждым адресом указано время приема и телефоны приемных.

Седьмая приемная расположена в центре Киева – на улице Владимирской, 12. Это – адрес бизнес-центра "Миллениум". В этом здании у Василевской-Смаглюк приемными числятся 9 офисов и 2 части холла на разных этажах. Однако контактных данных рядом с адресом – нет.

Именно туда и отправились "Схемы". Однако из разговора с охранником бизнес-центра "Миллениум" выяснилось, что попасть туда не просто. Почему приемная есть, а записаться не получается – журналисты спросили у самого депутата.



Журналисты пообщались с депутатом Василевской-Смаглюк / Фото "Схемы"

Василевская-Смаглюк заверила, что приемная работает по предварительной записи. А на вопрос журналистов, куда же звонить, если номер телефона на сайте не указан, она ответила, что есть – на ее странице на сайте Рады.

Оказалось, что депутат имела в виду номер, указанный на сайте Рады как контактный. Она сама же туда в присутствии журналистов позвонила, для наглядности. После этого разговора журналисты вернулись в редакцию и снова попытались записаться на прием на Владимирскую, 12.

"Схемы" позвонили по телефону, указанному на сайте Рады. Однако именно туда записаться снова не удалось. Им объяснили, что попасть в здание во время пандемии COVID-19 нельзя. Интересно, что когда журналисты лично отправились туда, ни о каких ограничения им не сообщили.

Обратите внимание! В бизнес-центре "Миллениум" расположен офис олигарха Игоря Коломойского и еще ряд офисов с орбиты неформальной группы "Приват". Неоднократно "Схемы" замечали там олигарха вместе с его бизнес-партнерами.



Само здание офисного центра принадлежит компании ЗАО "Финансово-строительная компания" Глобал Эстейтс", которая связана с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Но приемную в "Миллениуме" имеет не только Василевская-Смаглюк, но и не менее 6 ее коллег по парламенту. Внефракционных, "слуг народа" и членов депутатской группы "За майбутнє", которую связывают с Коломойским.

► Например, Александр Куницкий – депутат от "Слуги народа" и фигурант расследования "Схем" о лоббировании через мандат интересов бизнеса, связанного с электрокарами. Он зарегистрировал на Владимирской, 12 приемную в 6 офисах и в части холла.

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► Еще один "Слуга народа", Александр Дубинский, имеет в бизнес-центре "Миллениум" приемную в 13 офисах и еще 3 частях холла на разных этажах.

Интересно! Дубинский зарегистрировал свою другую общественную приемную не просто в офисе, а в квартире, принадлежащей бизнес-партнеру олигарха Коломойского – Тимуру Миндичу.

"За майбутнє" и внефракционные

► Приемная депутата от группы "За майбутнє" Ирины Констанкевич, согласно данным сайта Верховной Рады, занимает весь 9 этаж. Тот самый этаж использует как приемную коллега Констанкевич по депутатской группе – Тарас Батенко.

► Внефракционный Руслан Требушкин указал все здание на Владимирской, 12 как одну из своих приемных – без всякой конкретики. При этом задекларировал безвозмездное пользование офисом на 62 квадратных метра, предоставленным фирмой-владелицей бизнес-центра "Миллениум".

► В конце концов Игорь Палица, лидер партии "За майбутнє" и давний бизнес-партнер и соратник Коломойского, отметил своей депутатской приемной весь 5 этаж "Миллениума". Впрочем, телефонов также не указал.

"Схемы" решили связаться с помощью контактных данных, отдельно указанных на сайте Рады. Но на звонки так никто и не ответил.



Депутаты, которые зарегистрировали общественные приемные в "Миллениуме" / Иллюстрация "Схем"

Журналисты встретили Палицю возле Рады и спросили, почему нет номера его приемной в бизнес-центре и действительно ли он принимает там граждан.

Там не целый 5 этаж, у меня там 5 кабинетов. Там даже квадратура помещений четко определена. Я часто там встречаюсь с людьми, они мне пишут,

– заверил Палица журналистов.

В своей декларации за 2019 год он отметил, что бесплатно использует почти 320 квадратных метров офисной площади – от фирмы, которая владеет "Миллениум".

Что показал эксперимент "Схем"

Журналисты УП и аналитики общественного движения ЧЕСТНО относили вышеупомянутых депутатов в группы влияния Коломойского. Получается, что сразу несколько депутатов, которых связывают с олигархом, разместили свои приемные в "Миллениуме", который является "хабом" для Коломойского и его бизнес-партнеров.



УП относило вышеупомянутых депутатов из группы влияния Коломойского / Иллюстрация "Схем"

Причем, одни избранники регистрируют здесь с десяток приемных, вторые – выбирают весь этаж, а другие вообще указывают целое здание, не оставляя при этом прямых контактных телефонов и электронной почты.

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При этом, только Палица и Требушкин, указали в своих декларациях пользования офисами бизнес-центра, на безвозмездной основе. В остальных момент информация об этом отсутствует. А эксперимент "Схем" доказал, что и физическое попадания туда на прием составляет для гражданина определенные трудности.

Предусмотрена ли за это какая-то ответственность? И вообще – для чего депутаты могут регистрировать по определенному помещением статус приемной, если не проводят там встреч с избирателями – смотрите в видео.