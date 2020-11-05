Кандидат от "Слуги народа" Сергей Алексейченко стал депутатом Новомосковского горсовета, что на Днепропетровщине. Ранее политика поймали, вероятно, за курением марихуаны.

Алексейченко и раньше работал в горсовете. Об избрании мужчины депутатом сообщили на официальном сайте горсовета.

К теме Кандидата от "Слуги народа" поймали за курением марихуаны: видео

Скандал вокруг Алексейченко и марихуаны: коротко

В начале октября в сети распространили видео, как Алексейченко с другом курит марихуану из самодельного устройства.

Кроме конопли, мужчины употребляли игристое вино.

Журналисты 24 канала нанала пытались связаться со штабом "Слуги народа" в Новомосковске, однако ответа так и не получили.

Кто такой Сергей Алексейченко? Известно, что мужчина родом из Кривого Рога. Ранее был заместителем городского главы Новомосковска. По результатам местных выборов, его избрали депутатом горсовета от "Слуги народа".

Алексейченко поймали за курением марихуаны, смотрите видео: