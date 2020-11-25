СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что министра инфраструктуры Владислава Криклия могут отправить в отставку. Кроме этого, различные информационные атаки осуществляются не только в отношении него. Есть напряжение и ряд критических публикаций в отношении вице-премьера Олега Уруского.

Впрочем, когда есть заказ, то такие информационные атаки ощущаются очень сильно. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко.

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"Я почувствовал, что уже есть такая информационная атака на Криклия. По некоторым источникам, это происходит с разных сторон", – отметил он.

По его словам, существует очень много конфликтов, в частности, и конкурентная борьба за должность в сфере, которая касается дорожного строительства.

Обратите внимание! По информации СМИ, вместо Владислава Криклия министром инфраструктуры могут назначить действующего главу Укравтодора Александра Кубракова.

Политолог отметил, что слышал о нем и положительные оценки как о человеке, который занимается дорожным строительством. С другой стороны, есть и критика его деятельности.

Но это может быть и критика конкурентов, или тех, кто хочет видеть на этом посту какого-то своего ставленника. Я бы сейчас не давал отдельных оценок,

– прокомментировал он.

По мнению Владимира Фесенко, подтверждение или опровержение слухов будет на следующей неделе. Поэтому если это имеет под собой определенные основания, тогда, возможно, сначала Кабмин обнародует решение об отставке Криклия, которое потом должна утвердить Верховная Рада.

Возможен ли вариант роспуска правительства

Политолог пояснил, что правительство невозможно просто так распустить. Должен быть вотум недоверия со стороны депутатов. Также нужно собрать 150 подписей нардепов, чтобы инициировать роспуск Кабмина. И для окончательного принятия решения необходимо 226 голосов.

На мой взгляд, смена правительства возможна только по инициативе президента, как и смена любого министра. Поскольку министра юридически сейчас можно сменить только решением Кабмина,

– отметил он.

Владимир Фесенко вспомнил, что со стороны депутатов были разные инициативы по кадровым изменениям в правительстве. Например, еще в сентябре 2020 года руководство "Слуги народа" критиковало представителей экономического блока.

Впрочем, он отметил, что сами депутаты не могут уволить любого министра, у них нет таких полномочий. Это можно сделать решением Кабмина, которое должен инициировать президент.

"Ключевое звено политического решения – именно президент", – подытожил он.