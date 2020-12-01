Слухов много и работы тоже: Криклий рассказал, готовится ли к возможной отставке
Министр инфраструктуры Владислав Криклий прокомментировал слухи о своем увольнении. Так, он опроверг информацию, которая на днях появилась в СМИ.
Он также заметил: даже разговоров о его увольнении не было. Об этом Владислав Криклий рассказал в эфире "Сніданку з 1+1", информирует ТСН.
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Слухов очень много. Мне нравится высказывание о том, что Богу тяжело работать, но он даже не рассчитывает на отставку. Никто никуда не собирается. Очень много работы и вызовов,
– прокомментировал Криклий слухи о своем увольнении.
В то же время на вопрос о том, кто хочет его отставки, министр не ответил. Криклий лишь добавил, что "все, что в СМИ, остается в СМИ".
Заметим, что на посту министра инфраструктуры Криклий находится с августа 2019 года (то есть находился и в правительстве Гончарука – 24 канал) и является таким себе "долгожителем" в Кабмине, состав которого за последний год часто менялся.
Ранее в Мининфраструктуры отказались обсуждать эту информацию, заявив, что слухи не комментируют.
Отметим, что до этого главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сообщила, что в Кабмине могут быть кадровые ротации. Среди тех министров, которые могут остаться без работы, называли именно Криклия и Ольгу Буславец.
Буславец уже покинула пост 20 ноября. Вместо нее временно будет возглавлять ведомство ее заместитель Юрий Бойко.
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