Министр инфраструктуры Владислав Криклий прокомментировал слухи о своем увольнении. Так, он опроверг информацию, которая на днях появилась в СМИ.

Он также заметил: даже разговоров о его увольнении не было. Об этом Владислав Криклий рассказал в эфире "Сніданку з 1+1", информирует ТСН.

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Слухов очень много. Мне нравится высказывание о том, что Богу тяжело работать, но он даже не рассчитывает на отставку. Никто никуда не собирается. Очень много работы и вызовов,

– прокомментировал Криклий слухи о своем увольнении.

В то же время на вопрос о том, кто хочет его отставки, министр не ответил. Криклий лишь добавил, что "все, что в СМИ, остается в СМИ".

Заметим, что на посту министра инфраструктуры Криклий находится с августа 2019 года (то есть находился и в правительстве Гончарука – 24 канал) и является таким себе "долгожителем" в Кабмине, состав которого за последний год часто менялся.

Обратите внимание! По информации СМИ, работой Владислава Криклия на посту министра инфраструктуры якобы недовольны, поэтому на его место могут назначить действующего главу Укравтодора Александра Кубракова.

Ранее в Мининфраструктуры отказались обсуждать эту информацию, заявив, что слухи не комментируют.

Отметим, что до этого главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сообщила, что в Кабмине могут быть кадровые ротации. Среди тех министров, которые могут остаться без работы, называли именно Криклия и Ольгу Буславец.

Буславец уже покинула пост 20 ноября. Вместо нее временно будет возглавлять ведомство ее заместитель Юрий Бойко.