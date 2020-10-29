Бывший министр Юрий Караев стал помощником Лукашенко в Гродненской области. Из-за этого решения в Беларуси начали еще жестче реагировать на протесты и забастовки.

Редактор эфира "Европейского радио" из Минска Змицер Лукашук отметил, что больших митингов сейчас нет, но это не значит, что их не будет в дальнейшем. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Показной жест

По словам редактора, смена руководителя министерства внутренних дел в Беларуси – это жест готовности властей страны к коммуникации.

Власть убрала Караева, мол, она готова к диалогу с общественностью,

– сказал Лукашук.

По его мнению, деятельность Караева, в частности его интервью и высказывания, связывают с деятельностью силовиков.

Помощники Лукашенко

"Помощниками Лукашенко становятся только силовики, то есть он хочет взять ситуацию под контроль", – отметил журналист.

Также он добавил, что очевидно, силовики будут действовать еще более жестоко, чем раньше.

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