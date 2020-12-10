Смерть украинца после побоев в аэропорту Португалии: власти страны до сих пор не извинилась
В марте 2020 года в изоляторе аэропорта Лиссабона умер украинец Игорь Гоменюк. В сентябре португальская прокуратура заявила, что к этому причастны сотрудники миграционной службы. Им предъявлены обвинения в убийстве. Однако никаких извинений семья погибшего до сих пор не получила.
За 9 месяцев власти Португалии не принесли извинений
Суд начнет рассматривать дело об убийстве Гоменюка 20 января. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха подчеркнул, что за 9 месяцев португальские власти так и не извинились за гибель 40-летнего Гоменюка.
Уволилась председатель миграционной службы Португалии
Садоха рассказал, что только из-за большого резонанса лишилась должности председатель миграционной службы Криштина Гатоеш.
Ранее она признала, что ее подчиненные применяли пытки к задержанным мигрантам. Как оказалось, случай с Игорем Гоменюком (применение силы), был не единичный,
– рассказал председатель Союза украинцев в Португалии.
В стране намерены реструктуризировать миграционную службу. Инспекторы больше не будут иметь полномочий силовиков.
"Наиболее широкий тезис, который звучит в общественных дискуссиях, что за девять месяцев после убийства украинца, никто из представителей правительства Португалии не позвонил семьи Игоря Гоменюка и не извинился за содеянное", – сообщил Павел Садоха.
Что известно об убийстве Игоря Гоменюка?
Украинца задержали за попытку въезда в страну без визы. В комнате без камер мужчину избили трое работников миграционной службы. В изоляторе он умер. Украинское посольство в Португалии обратилось к МИД страны с просьбой оказать содействие в расследовании преступления.
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