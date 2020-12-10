В марте 2020 года в изоляторе аэропорта Лиссабона умер украинец Игорь Гоменюк. В сентябре португальская прокуратура заявила, что к этому причастны сотрудники миграционной службы. Им предъявлены обвинения в убийстве. Однако никаких извинений семья погибшего до сих пор не получила.

За 9 месяцев власти Португалии не принесли извинений

Суд начнет рассматривать дело об убийстве Гоменюка 20 января. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Глава Союза украинцев в ​​Португалии Павел Садоха подчеркнул, что за 9 месяцев португальские власти так и не извинились за гибель 40-летнего Гоменюка.

Уволилась председатель миграционной службы Португалии

Садоха рассказал, что только из-за большого резонанса лишилась должности председатель миграционной службы Криштина Гатоеш.

Ранее она признала, что ее подчиненные применяли пытки к задержанным мигрантам. Как оказалось, случай с Игорем Гоменюком (применение силы), был не единичный,

– рассказал председатель Союза украинцев в ​​Португалии.

В стране намерены реструктуризировать миграционную службу. Инспекторы больше не будут иметь полномочий силовиков.

"Наиболее широкий тезис, который звучит в общественных дискуссиях, что за девять месяцев после убийства украинца, никто из представителей правительства Португалии не позвонил семьи Игоря Гоменюка и не извинился за содеянное", – сообщил Павел Садоха.