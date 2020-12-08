22 ноября в Демократической Республике Конго умер старший лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Бривко. Он выполнял задания в составе стабилизационной миссии ООН. В связи с таким трагическим известием соболезнования выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Заявление Гутерриша о смерти Бривко

Из-за смерти военного генеральный секретарь ООН, в частности, выразил соболезнования. Об этом говорится в письме Гутерриша, направленном на имя Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ОПУ.

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Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, государству и народу Украины в связи с этой страшной потерей, а также благодарю за вклад, который сделал ваш соотечественник в нашу работу ради мира в Демократической Республике Конго,

– отметил генсек ООН.

Он отметил, что ООН настроена на увеличении усилий по смягчению влияния пандемии COVID-19 на миротворческие миссии и предотвращению ее распространения. В то же время организация будет принимать все меры для безопасности миротворцев и другого персонала.

Также Гутерриш поблагодарил Украину "за решительную поддержку Организации Объединенных Наций" и, в частности, миротворческих операций.

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Письмо генсека ООН Гутерриша в связи со смертью Александра Бривко / Фото пресс-службы Офиса Президента

Коротко о смерти Александра Бривко