Украинский военный умер от COVID-19 в Конго: генсек ООН Гутерриш написал письмо Зеленскому
22 ноября в Демократической Республике Конго умер старший лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Бривко. Он выполнял задания в составе стабилизационной миссии ООН. В связи с таким трагическим известием соболезнования выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Заявление Гутерриша о смерти Бривко
Из-за смерти военного генеральный секретарь ООН, в частности, выразил соболезнования. Об этом говорится в письме Гутерриша, направленном на имя Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ОПУ.
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Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, государству и народу Украины в связи с этой страшной потерей, а также благодарю за вклад, который сделал ваш соотечественник в нашу работу ради мира в Демократической Республике Конго,
– отметил генсек ООН.
Он отметил, что ООН настроена на увеличении усилий по смягчению влияния пандемии COVID-19 на миротворческие миссии и предотвращению ее распространения. В то же время организация будет принимать все меры для безопасности миротворцев и другого персонала.
Также Гутерриш поблагодарил Украину "за решительную поддержку Организации Объединенных Наций" и, в частности, миротворческих операций.
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Письмо генсека ООН Гутерриша в связи со смертью Александра Бривко / Фото пресс-службы Офиса Президента
Коротко о смерти Александра Бривко
- Об инциденте 23 ноября сообщило командование медицинских сил ВСУ.
- По их данным, Александр Бривко умер от коронавируса.
- Он заболел COVID 7 ноября, но его госпитализировали с температурой лишь 14 числа.
- В конце концов состояние здоровья военного резко ухудшилось, и его перевели в реанимацию.
- Но интенсивная терапия, к сожалению, не дала положительного результата.
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