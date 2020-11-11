Мощные природные катаклизмы, которые случаются вблизи населенных пунктов, каждый раз уносят тысячи жизней. В некоторых городах такое случается регулярно, но жители не меняют место жительства. Как, например, в провинции Юнгай, где с вершины горы Уаскаран сошла смертоносная лавина.

Гора Уаскаран – самая высокая вершина Анд в Перу и четвертая по высоте в Южной Америке. Ее высота превышает 6700 метров. О трагедии, которая постигла жителей ее окрестностей – в программе "Одна история" на 24 канале.

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Предпосылки катастрофы

В 1962 году с горы сорвался кусок ледника. Его длина достигала километра, а толщина – около 30 метров. Ледник на скорости полностью уничтожил один из поселков провинции Юнгай.

В результате катастрофы погибли примерно 4 тысячи человек. После этого случая для исследований разрушения породы в провинцию приехали американские ученые.

Они выяснили, что на вершине есть еще 1 ненадежный кусок ледника, который может в любой момент сорваться. Однако предупредить жильцов им так и не удалось. Перуанские власти запретили распространять информацию, которая может напугать жителей.



Юнгай в 1966 году – оправляется от предыдущей катастрофы / Фото Aurelio Alva Mendez

Мощное землетрясение и смертоносная лавина

Вскоре поселение отстроили, однако уже через 8 лет трагедия повторилась снова. Масштабы разрушения превысили предыдущее более чем в 5 раз.

Справка. 31 мая 1970 года лавина с горы Уаскаран вновь накрыла тоже место и еще несколько близлежащих населенных пунктов провинции. Жертвами стихии стали около 50 тысяч человек, погибли – более 20 тысяч.

В последний весенний день 1970 года в 15:23 окрестности вершины Уаскаран содрогнулись от мощного землетрясения. Вследствие этого от северной стороны горы откололся большой кусок ледника, который достигал около 1,5 километра. Лед с невероятной скоростью начал съезжать вниз.



Смертоносная лавина в Перу / архивное фото

Люди, жившие у подножия, услышали сильный шум, который впоследствии сравнивали с гулом двигателей множества самолетов, одновременно идущих на взлет. Некоторые считали, что началась ядерная бомбардировка. Из Уаскарана на город, расположенный у подножия горы, начала надвигаться огромная черная завеса.

Масштабы разрушения и последствия

Лавина достигала скорости 450 километров в час и сносила все на своем пути. Из нее вылетали большие каменные глыбы, разбросало вокруг их на 1,5 километра. Валуны весом в несколько тонн неслись вниз, оставляя глубокие траншеи. Камни разрушали дома, убивали скот и людей.

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Люди, спасаясь, разбегались во все стороны. Некоторые пытались добраться до самого высокого холма Юнгая. Всего за 3 минуты город был похоронен под 10-метровым слоем льда, камней и грязи. Лавина мигом поглотила целый город, погибли почти 20 тысяч горожан.

Из всего поселения спаслись лишь 300 человек, которые первыми устремились к вершине кладбищенского холма. На холме располагалась 9-метровая бронзовая статуя Христа-спасителя, вокруг нее и собрались напуганные жители Юнгая.



Уцелела статуя Христа-спасителя в городе Юнгай / архивное фото

Под завалами погибла также группа чехословацких альпинистов, которые в тот день готовились покорить вершину. Кроме столицы провинции, пострадали и десятки других населенных пунктов. Село Ранраирка, которое 8 лет перед тем постигло такое же несчастье, было уничтожено полностью и окончательно.

Лавина уничтожила дороги, фермы, паводок затопил аэродром, снес железнодорожное сообщение и несколько портов. Общее число жертв катастрофы до сих пор неизвестно. За один миг 500 тысяч жителей оказались без жилья из-за землетрясения и его последствий, 150 тысяч получили ранения.

Трагедия у подножия вершины Уаскаран стала самой масштабной катастрофой в Южной Америке. Эпицентр землетрясения, спровоцировавшего сход лавины, находился в океане в 70 километрах от портового города Чимботе.

Как выглядел Юнгай до и после катастрофы в 1970 году: фотосравнение

Образованная вследствие этого волна практически уничтожила близлежащие города. За 40 секунд было разрушено 250 населенных пунктов. На следующий день в Перу был объявлен 8-дневный траур. А уже через несколько лет на расстоянии одного километра от уничтоженного города, столицу отстроили.

Повторное схождение ледника неотвратимо

Юнгай, одну из самых опасных территорий вблизи вершины, снова заселили люди. В 1975 году перуанская власти объявили территорию у подножия горы заповедником, который получил название Национальный парк "Уаскаран".

Однако исследователи уверены, что в конце повторное схождение ледника неотвратимо. Ведь причиной необязательно должно быть землетрясение. В 1962 году не было никаких подземных толчков, однако трагедия все-таки произошла.

Дело в том, что за зиму вершина набирает много снега, а обильные дожди весной и летом ослабляют сцепление льда и горной породы. Вследствие этого огромный вес тянет лавину книзу.



Так выглядит гора Уаскаран в Перу / Фото Patricio Mena Vasconez

Подобные обвалы за последние 10 тысяч лет случались на вершине Уаскаран десятки раз. Ученые вычислили, что лишний груз с горы сходит примерно раз в 100 лет. Первая зафиксированная лавина датируется XVV веком. Тогда это произошло дважды с перерывом в 5 лет.

В XIX веке обвал повторился. Каждый раз после трагедии города восстанавливали и бывшие жители возвращались на опасную, однако родную для них территорию.

Юнгай заинтересовал туристов

Сегодня Юнгай отстроен в более защищенном от возможного схода лавины месте. Местные исследователи теперь внимательно наблюдают за ледяным покровом вершины и уверены, что в случае угрозы обвала смогут вовремя предупредить жителей.

После трагедии столица провинции стала очень популярной среди туристов. Местные жители научились этим пользоваться и берут оплату за посещение национального парка и похороненного под лавиной поселения.

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Наконец, каждый из них надеется, что подобные катаклизмы больше не повторятся в их жизни. Однако, учитывая геологическую нестабильность и регулярные схода лавин на этой территории, они не могут быть окончательно уверенными в своей безопасности.