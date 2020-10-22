Смертельное ДТП в Харькове: 19-летнего "мажора" взяли под стражу
Водитель Toyota Land Cruiser, который 21 октября совершил ДТП в Харькове, сейчас в СИЗО и ждет суда. В результате аварии погибли два человека: мужчине был 41 год, а его дочери – всего 15 лет.
Правоохранители пока устанавливают все обстоятельства трагедии. Об этом сообщает полиция Харьковской области.
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ДТП произошло утром 21 октября 2020 года на Белгородском шоссе недалеко от Экопарка.
По информации, которую предоставляет телеграм-канал "Нетипичный Харьков", за рулем Toyota был 19-летний сын начальника отдела полиции Метрополитена – Габышев Дмитрий Александрович.
В результате аварии погиб начальник 32-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Харьковской области Дмитрий Азаренков. Ему было 41 год.
Вторая жертва – его 15-летняя дочь.
Дмитрий Азаренков и его дочь – погибли 21.10.2020 в ДТП / Фото соцсети
Что известно о ДТП в Харькове:
- На окружной Харькова Toyota Land Cruiser влетела в Lanos. Очевидцы ДТП сообщили, что водитель был пьян.
- Полиция Харьковской области сообщила, что лобовое столкновение произошло около 7 утра. В иномарке ехали двое мужчин – 21 и 19 лет.
- Также сообщается, что водителя Toyota Land Cruiser ранее уже ловили пьяным за рулем. Но тогда его только привлекали к административной ответственности.
- Ранее ошибочно информировали, что в ДТП погибла жена Дмитрия Азаренкова – Любовь.