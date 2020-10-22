Водитель Toyota Land Cruiser, который 21 октября совершил ДТП в Харькове, сейчас в СИЗО и ждет суда. В результате аварии погибли два человека: мужчине был 41 год, а его дочери – всего 15 лет.

Правоохранители пока устанавливают все обстоятельства трагедии. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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ДТП произошло утром 21 октября 2020 года на Белгородском шоссе недалеко от Экопарка.

По информации, которую предоставляет телеграм-канал "Нетипичный Харьков", за рулем Toyota был 19-летний сын начальника отдела полиции Метрополитена – Габышев Дмитрий Александрович.

В результате аварии погиб начальник 32-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Харьковской области Дмитрий Азаренков. Ему было 41 год.

Вторая жертва – его 15-летняя дочь.

Дмитрий Азаренков и его дочь – погибли 21.10.2020 в ДТП / Фото соцсети

Что известно о ДТП в Харькове:

На окружной Харькова Toyota Land Cruiser влетела в Lanos. Очевидцы ДТП сообщили, что водитель был пьян.

Полиция Харьковской области сообщила, что лобовое столкновение произошло около 7 утра. В иномарке ехали двое мужчин – 21 и 19 лет.

Также сообщается, что водителя Toyota Land Cruiser ранее уже ловили пьяным за рулем. Но тогда его только привлекали к административной ответственности.

Ранее ошибочно информировали, что в ДТП погибла жена Дмитрия Азаренкова – Любовь.

13 июля 2020 года нардепы проголосовали в первом чтении за законопроект, который усиливает ответственность водителей за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



В случае, если водитель в таком состоянии приведет к аварии, которая приведет к смерти других людей, – ему грозит до 12 лет тюрьмы.