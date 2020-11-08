В Оболонском районе Киева в результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ. Он на скорости протаранил внедорожник.

Водитель автомобиля ВАЗ-21099 двигался по новой кольцевой дороге от Минского шоссе в направлении Пущи-Водицы. Об этом сообщили на фейсбук-странице "Вартові.Еспресо".

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Что произошло

По неизвестным причинам водитель на большой скорости протаранил внедорожник Daihatsu Terios.

Тормозной путь ВАЗа составил примерно 30 метров. След остался лишь от переднего левого колеса,

- отметили в публикации.

От удара Daihatsu отлетел в Mercedes ML, который стоял впереди. Также он задел Hyundai Accent, стоявший справа.

Последствия ДТП

В результате ДТП водитель ВАЗа получил травмы и скончался на месте. По предварительным данным, мужчине было примерно 40 лет. Скорее всего, он не воспользовался ремнем безопасности. Также пострадали пассажиры из Daihatsu.

Перед ДТП автомобили стояли в пробке, которая образовалась из-за дорожных работ. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.



ДТП в Киеве / Фото "Вартові.Еспресо"



Последствия ДТП / Фото "Вартові.Еспресо"



ВАЗ протаранил внедорожник / Фото "Вартові.Еспресо"



Смертельное ДТП в Киеве / Фото "Вартові.Еспресо"



Вследствие ДТП погиб водитель / Фото "Вартові.Еспресо"

Смертельное ДТП в Киеве: смотрите видео