Шевченковский районный суд Киева 31 октября избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в совершении масштабной аварии в центре столицы. Смертельное ДТП случилось 30 октября и унесло жизни двух человек.

Суд избрал 66-летнему мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщил 24 канал.

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Шевченковский райсуд Киева отправил круглосуточный под домашний арест на 60 суток подозреваемого в ДТП на Майдане Независимости. Также он будет носить электронный браслет.

Подозреваемый находился в больнице под охраной. Ранее прокурор просил меру пресечения в виде содержания под стражей. Заметим, что мужчину привезла "скорая" в суд на каталке.

Что известно о смертельном ДТП на Майдане Независимости

В центре Киева 30 октября мужчина на Land Rover совершил ужасное ДТП, в котором пострадало по меньшей мере два человека.

Очевидцы инцидента утверждают, что водитель съехал с улицы Институтской на пешеходную зону Майдана Незалежности.

На остановке общественного транспорта он снес двух пешеходов и вылетел на встречную полосу проезжей части Крещатика. Там машина лоб в лоб столкнулась с еще несколькими машинами.

66-летнему водителю автомобиля сообщили о подозрении. Если вину водителя докажут в суде, то наказать его могут лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

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