В Одесской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии 1 человек погиб, 2 – травмированы.

В Службу спасения Одессы 9 октября в 23:42 поступило сообщение, что в селе Милолюбовка произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили на сайте главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Когда спасатели прибыли на место вызова, то деблокировали водителя легкового автомобиля Volkswagen Golf, который столкнулся с грузовиком MAN.

Последствия ДТП

В результате ДТП погиб водитель и пострадали 2 пассажира легковушки, среди которых был мальчик 2 лет. Работники ГСЧС достали из искореженного автомобиля пассажиров и передали скорой помощи. Состояние здоровья пострадавших – тяжелое.

От ГСЧС привлекли 1 единицу техники и 6 человек личного состава,

– отметили в пресс-центре ГСЧС Украины в Одесской области.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.