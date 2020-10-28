В свежем выпуске "Резонанс" за 28 октября – в Ровненской области вблизи села Корнин произошло смертельное ДТП. Супруги ехали рожать в роддом. Когда машина выехала на встречную полосу, то столкнулась с Volkswagen. Роженица погибла, а пассажиры Volkswagen получили травмы. На Днепропетровщине люди просидели в неволе просто так. Преступная группа из 6 человек держала заробитчан в трудовом рабстве.

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Утечка газа произошла на Хмельнитчине в квартире, которая расположена на первом этаже многоэтажки в городе Красилове. К счастью, никто не погиб.

В Одесской области злоумышленник убил мужа и жену. Пара имела свой бизнес – сдавала на прокат водные катамараны. Деятельность семьи и стала причиной преступления.