Смертельное ДТП возле Мукачево: пострадавший мальчик умер в больнице
Возле села Лалово Мукачевского района 30 ноября столкнулись легковушка и грузовик. Из-за этого на месте происшествия погибли 4 человека. Впоследствии стало известно, что пострадавший мальчик умер в больнице.
Погибшие в ДТП
Спасатели вытащили мальчика из разбитого автомобиля и передали медикам скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Закарпатской области.
Актуально На Закарпатье легковушка влетела в грузовик: погибли не менее 4 человек – фото, видео
Медикам не удалось спасти ребенка. Мальчик умер в отделении реанимации областной детской больницы в Мукачево.
В результате столкновения на месте происшествия погибли 4 взрослых. Их тела работники ГСЧС деблокировали из автомобиля и передали правоохранителям.
Что известно о смертельном ДТП
- Трагедия произошла в 13:14 на трассе Мукачево – Львов.
- По предварительной информации, водитель легковушки "ВАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
- Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Поделиться новостью