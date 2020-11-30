Возле села Лалово Мукачевского района 30 ноября столкнулись легковушка и грузовик. Из-за этого на месте происшествия погибли 4 человека. Впоследствии стало известно, что пострадавший мальчик умер в больнице.

Погибшие в ДТП

Спасатели вытащили мальчика из разбитого автомобиля и передали медикам скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Закарпатской области.

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Медикам не удалось спасти ребенка. Мальчик умер в отделении реанимации областной детской больницы в Мукачево.

В результате столкновения на месте происшествия погибли 4 взрослых. Их тела работники ГСЧС деблокировали из автомобиля и передали правоохранителям.

Что известно о смертельном ДТП

Трагедия произошла в 13:14 на трассе Мукачево – Львов.

По предварительной информации, водитель легковушки "ВАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.



На Закарпатье в ДТП погибли 5 человек / Фото ГСЧС