Техногенные катастрофы могут быть опаснее и разрушительнее, чем природные катаклизмы. Последствия таких аварий имеют необратимое влияние на окружающую среду и наносят стране огромный ущерб. Такие трагические события, как правило, имеют место в истории из-за технических неполадок или же ошибок работников.

Одна из крупнейших техногенных катастроф, которая случилась на железнодорожном транспорте, произошла в Канаде. Речь идет о взрыве цистерн с нефтью в городке Лак-Мегантик. Подробнее об этом – в программе "Одна история" на 24 канале.

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На железнодорожной станции канадского города Кот-Сен-Люк 5 июля 2013 года сформировали грузовой поезд. Его вес составлял больше 10 тысяч тонн, а длина достигала 1 400 метров. В то же время поезд состоял из 72 четырехосных цистерн. Каждая из них была полностью наполнена сырой нефтью, общим количеством 113 тысяч литров.



Цистерны / Скриншот из видео

С чего все началось

Почти за год до планируемой отправки груза, в одном из тепловозов ремонтировали дизельный двигатель. Во время этого применили эпоксидные материалы, которые быстро разрушились. Это привело к задымлению локомотива. Машинист заметил неполадки, когда остановился на станции Нант, где должна была поменяться локомотивная бригада.

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Он сразу связался с диспетчером и сообщил о проблемах с дизелем. Поскольку время было позднее, решение этой ситуации отложили до утра. Станцию использовали для простоя пустых вагонов. У нее был боковой путь для съезда, поэтому поезд можно было оставить на целую ночь.

Тогда машинист, согласно инструкции, использовал ручные тормоза и заглушил 4 из 5 прикрепленных локомотивов. Один из тепловозов остался заведенным для работы компрессора и поддержания давления в тормозах.



Компрессор / Скриншот из видео

Что повлекло возгорание

После проделанной работы мужчина отправился в отель ближайшего городка Лак-Мегантик на ночевку. Тем временем из корпуса турбокомпрессора начали выливаться горюче-смазочные материалы, что повлекло возгорание. Почти через час в службу 911 поступило сообщение о пожаре на главном тепловозе.

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Пожарных вызвали очевидцы, которые проезжали по трассе мимо станции. Они заметили облака дыма и искры. Согласно инструкции тушения локомотивов, пожарные заглушили тепловоз и начали работу. Из-за этого перестал работать компрессор и давление в тормозах начало стремительно падать. Почти в 1 ночи оно упало до критического уровня.

Почему поезд начал двигаться

Станция была расположена на склоне. Ручных тормозов оказалось недостаточно для того, чтобы сдержать такой груз. Из-за этого поезд покатился по колее вниз. Сообщить ответственным лицам о движении неуправляемого поезда не удалось. Путь не был оборудован средствами сигнализации, централизации и блокировки. Поезд стремительно набрал скорость и двигался по направлению к городку Лак-Мегантик.

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Через некоторое время, добравшись до центра города, он сошел с рельсов на скорости 105 километров в час. Такая цифра была втрое выше разрешенной на этом участке. Вне пути моментально оказались 64 вагона. Из-за этого сразу раздались мощные взрывы.



Взрывы на железной дороге / Скриншот из видео

Вдоль железной дороги разлилось 6 тысяч тонн пылавшей нефти. Она попала в подземные коммуникации, вызвала пожары вокруг водостоков, люков и в подвалах домов.

Как реагировали на взрыв

Находившиеся неподалеку люди решили из-за толчков, что началось землетрясение. Спасаясь от природного катаклизма, они начали прятаться в заведениях под столами, не подозревая, что на самом деле случилось. В результате кое-кто из них так и не успел спастись от пламени.

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Большинство жителей городка в это время уже спали в своих домах. Всех, кто проживал вблизи эпицентра катастрофы, пришлось срочно эвакуировать.



Дым над городом из-за пожара / Скриншот из видео

В результате катастрофы погибли 47 человек, а большинство зданий в центре города были уничтожены. Пожар не удавалось потушить почти 2 суток. Примерно 2 тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Канадская власть немедленно остановила действие лицензии на работу железнодорожной компании, которая была владельцем аварийного поезда.

Кого обвинили в катастрофе

Во время расследования глава компании, которой принадлежал поезд, 2 раза пытался обвинить в трагедии других. Сначала он заявлял, что локомотивы начали движение из-за неправильного обращения пожарных. Якобы спасатели не должны были отключать двигатель во время тушения пожара. Впрочем, глава пожарной службы в ответ на обвинения заявил, что его подопечные действовали в соответствии с инструкцией. Поскольку поезд не находился под наблюдением, то о технических нюансах привлеченных тормозов их никто предупредить не мог.



Тушение пожара / Скриншот из видео

Тогда компания обвинила во всем машиниста поезда, поскольку он не привлек достаточное количество ручных тормозов. Однако после масштабных взрывов было сложно выяснить, все ли тормоза были приведены в режим готовности. Кроме того, следствие рассматривало возможную версию теракта. В конце концов, начальник компании заявил, что лично будет следить за тем, чтобы поезда не оставались на станциях без присмотра.

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Вскоре руководство заявило, что сумма выплат по искам и обязательств к возмещению убытков превышает стоимость их активов. После завершения судебного процесса компания заявила о банкротстве и в 2014 году прекратила существование.