Boeing 737 MAX впервые поднялся в небо после 1,5-летнего запрета на полеты этой модели. Рейсы возобновил бразильский лоукостер Gol Linhas Aereas.

Авиакомпания выполнила рейс из Сан-Паулу в Порту-Алегри на юге Бразилии. Об этом сообщает Business Insider.

Важно В самолетах Boeing 737 MAX обнаружили новую проблему

Самолет был заполнен на 88%, в целом лайнер вмещает 186 пассажиров. Большинство пассажиров, как отмечает агентство, не обратили внимания на модель самолета.

Как следует из данных сервиса Flightradar 24 лайнер совершил несколько перелетов за неделю до 9 декабря. Вероятно, это были тестовые рейсы.

Что не так с Boeing 737 MAX

После нескольких ужасных авиакатастроф разработчики Boeing обнаружили проблемы с системой управления полетом у самолетов семейства 737 MAX. После трагедий регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать.

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.

29 октября 2018 года самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир.

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Почему разбился Boeing 737 MAX в Эфиопии: смотрите видео