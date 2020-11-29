Неделя традиционно была насыщена смешными событиями и курьезами. Темами для мемов стали выплаты для ФЛП на карантине и поездка президента Владимира Зеленского в родной Кривой Рог. Кроме того, украинцы не обошли вниманием "бешеные" скидки черной пятницы и кулинарию пресс-секретаря Юлии Мендель.

Самые смешные мемы недели – читайте в материале 24 канала.

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Мама! Папа! Кривбасс!

Зеленский приехал на родину в Кривой Рог и сделал фото за столом с родителями. Это стало едва ли не главной темой для мемов в соцсетях, ведь на столе нашли место и жареная курочка, и салатик с майонезом, и рюмочки. Украинцы не упустили возможность пошутить об идейном "совке" и пагубных пищевых привычках президента.

Шестой мишка Мендель Пресс-секретарь Зеленского Мендель решила покухарить и испекла шоколадные мишки брауни. Удивительно, но почему-то именно шестое печенье не получилось. Пользователи соцсетей нашли удачную параллель.



"Шестой мишка" и праздничный стол Зеленских / Фото из соцсетей

Выплаты для ФЛП

После нареканий предпринимателей на карантин власть таки решила помочь бизнесу. В правительстве анонсировали выплаты для ФЛП, которые должны покрыть все убытки.

Так, предприниматели получат аж по 8 тысяч гривен. В соцсетях украинцы сразу начали думать, куда потратят такие "бешеные деньги".

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Черная пятница

Кроме важных политических событий, на этой неделе практически во всех магазинах была черная пятница. Несмотря на карантин, тысячи украинцев отправились в торговые центры "разрывать" скидки.



"Черная" пятница / Фото "Мемаграм"



"Черная" пятница в Украине / Фото "Мемаграм"



Черная пятница / Фото Morozov