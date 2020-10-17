Чеченец, убивший учителя, имел статус беженца и проживал во Франции законно. 18-летний парень 16 октября в пригороде Парижа обезглавил преподавателя истории колледжа. Причиной инцидента, вероятно, стало то, что педагог на уроке показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Новые детали относительно убийства учителя во Франции

Нападающий родился в Москве. В марте 2020 года он получил вид на жительство на 10 лет. Об этом сообщил французский прокурор по борьбе с терроризмом Жан Рикар, информирует France 24.

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Рикар также отметил, что нападающий разместил фото своей жертвы после убийства в соцсетях. Через несколько минут его застрелила полиция.

Перед убийством учителю поступали угрозы

Погибший учитель Сэмюэль Пети подал жалобу после того, как ему пришли угрозы относительно его преподавательских методов. Ранее в октябре преподаватель показывал на своем уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападающий не учился в колледже. Перед убийством он подходил к студентам и просил показать на учителя.

Обратите внимание! Следователи допрашивают по делу 9 задержанных людей, у одного из них есть родственник в группировке "Исламское государство".

Ранее в СМИ обнародовали имя убийцы

Ранее имя нападающего со ссылкой на судебный источник обнародовало авторитетное французское издание Le Figaro. Согласно данным ресурса говорится о 18-летнем Абдулаке А.

Другие СМИ сообщают, что фамилия злоумышленника – Анзоров. И прежде чем совершить преступление, он якобы выкрикнул "Аллах Акбар".

Молодой человек родился в Москве и имеет чеченские корни. Кроме того, он состоял на учете в полиции, но не как радикальный исламист, а из-за правонарушений (каких именно – журналисты не уточняют).

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