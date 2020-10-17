У чеченца, который обезглавил учителя во Франции, был статус беженца
Чеченец, убивший учителя, имел статус беженца и проживал во Франции законно. 18-летний парень 16 октября в пригороде Парижа обезглавил преподавателя истории колледжа. Причиной инцидента, вероятно, стало то, что педагог на уроке показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
Новые детали относительно убийства учителя во Франции
Нападающий родился в Москве. В марте 2020 года он получил вид на жительство на 10 лет. Об этом сообщил французский прокурор по борьбе с терроризмом Жан Рикар, информирует France 24.
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Рикар также отметил, что нападающий разместил фото своей жертвы после убийства в соцсетях. Через несколько минут его застрелила полиция.
Перед убийством учителю поступали угрозы
Погибший учитель Сэмюэль Пети подал жалобу после того, как ему пришли угрозы относительно его преподавательских методов. Ранее в октябре преподаватель показывал на своем уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападающий не учился в колледже. Перед убийством он подходил к студентам и просил показать на учителя.
Ранее в СМИ обнародовали имя убийцы
Ранее имя нападающего со ссылкой на судебный источник обнародовало авторитетное французское издание Le Figaro. Согласно данным ресурса говорится о 18-летнем Абдулаке А.
Другие СМИ сообщают, что фамилия злоумышленника – Анзоров. И прежде чем совершить преступление, он якобы выкрикнул "Аллах Акбар".
Молодой человек родился в Москве и имеет чеченские корни. Кроме того, он состоял на учете в полиции, но не как радикальный исламист, а из-за правонарушений (каких именно – журналисты не уточняют).
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Чеченец обезглавил учителя во Франции: главное
- Инцидент произошел вечером 16 октября в пригороде Парижа – городке Конфлан-Сент-Онорион.
- Вооруженный ножом 18-летний мужчина напал на учителя истории и географии и отрезал ему голову. Полиция застрелила нападавшего.
- Национальная антитеррористическая прокуратура Франции расследует преступление по статьям об "убийстве в результате террористического акта" и о "функционировании преступной террористической группировки".
- Президент Франции Эммануэль Макрон уже назвал произошедшее "исламским терактом". Также осудили произошедшее мусульманские лидеры во Франции.
- Россия пока произошедшее никак не комментирует.