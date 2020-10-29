Ряд СМИ 29 октября сообщил о том, что у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля обнаружили коронавирус. Это оказалось фейком.

В пресс-службе главы правительства журналистам 24 канала опровергнули информацию о COVID-19 у премьера и заверили, что Шмыгаль здоров.

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Фейк о коронавирусе у Шмыгаля

Первыми о коронавирусе у Шмыгаля сообщили в пророссийских телеграмм-каналах. Они ссылались, в частности, на организаторов форума Building & Construction Forum в Киеве, в отеле Hilton. Там вроде должен был выступать премьер.

Его отсутствие организаторы объяснили тем, что у Шмыгаля якобы COVID-19.

В то же время пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко отметила, что премьер-министр от участия в форуме отказался еще 20 октября.

Обратите внимание! 29 октября Шмыгаль проводил заседание Кабинета Министров в онлайн-формате. Сам премьер находился в зале заседаний правительства, однако министры связывались с ним с помощью Zoom.

Правительство сейчас работает в режиме видеоконференций

21 октября украинское правительство решило, что заседания Кабмина переходят в режим видеоконференций.

Перед этим заместители председателя Офиса Президента подхватили коронавирус. У Зеленского заявили, что у главы государства и руководителя ОП Андрея Ермака COVID-19 не зафиксировали.

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