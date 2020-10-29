В СМИ распространили фейк о коронавирусе у Шмыгаля: что известно
Ряд СМИ 29 октября сообщил о том, что у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля обнаружили коронавирус. Это оказалось фейком.
В пресс-службе главы правительства журналистам 24 канала опровергнули информацию о COVID-19 у премьера и заверили, что Шмыгаль здоров.
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Фейк о коронавирусе у Шмыгаля
Первыми о коронавирусе у Шмыгаля сообщили в пророссийских телеграмм-каналах. Они ссылались, в частности, на организаторов форума Building & Construction Forum в Киеве, в отеле Hilton. Там вроде должен был выступать премьер.
Его отсутствие организаторы объяснили тем, что у Шмыгаля якобы COVID-19.
В то же время пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко отметила, что премьер-министр от участия в форуме отказался еще 20 октября.
Правительство сейчас работает в режиме видеоконференций
- 21 октября украинское правительство решило, что заседания Кабмина переходят в режим видеоконференций.
- Перед этим заместители председателя Офиса Президента подхватили коронавирус. У Зеленского заявили, что у главы государства и руководителя ОП Андрея Ермака COVID-19 не зафиксировали.