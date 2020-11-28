Усилить давление на Иран и усложнить жизнь Байдену: СМИ распространяют версии убийства ученого
Ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде убили 27 ноября в Тегеране. Минобороны Ирана сразу же обвинило в трагедии США и Израиль.
В то же время иранские СМИ высказали несколько предположений, кому было выгодно убийство ученого-ядерщика. Среди главных неофициальных подозреваемых глава США Дональд Трамп. Об этом пишет Axios.
Важно В Иране жестоко убили "отца ядерной программы"
По информации портала, целью убийства Мохсена Фахризаде может быть затруднение возобновления переговорного процесса по ядерной сделке между США и Ираном для будущей администрации избранного президента США Джозефа Байдена.
Убийство Фахризаде является частью того, что кажется попыткой администрации Трампа и правительства Нетаньяху использовать оставшееся до вступления в должность избранного президента США Джозефа Байдена для усиления давления на Иран,
– говорится в сообщении.
Также в материале подчеркнули, что администрация Трампа не скрывает своего стремления усложнить Байдену возобновление переговоров с Ираном и повторное присоединение к ядерной сделке 2015 года.
Заметим, что ранее власти Ирана выразили надежду, что отношения с Вашингтоном улучшатся после того, как страну возглавит Джо Байден. Каденцию Трампа в США власти Ирана охарактеризовали, как "авантюрную и воинственную". Вице-президент Ирана подчеркнул, что Трамп ввел "нечеловеческие" санкции против иранского народа.
К теме Администрация Трампа хочет ввести как можно больше санкций против Ирана
Что известно об убийстве Мохсена Фахризаде
- 27 ноября в Иране убили ведущего ученого-физика Мохсена Фахризаде. Он был одним из создателей иранской военной ядерной программы.
- Как пишут СМИ, неизвестные подъехали к Фахризаде и выстрелили ему в голову. Злоумышленники убили и охранника ученого.
- Мужчину на вертолете госпитализировали в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.
- Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападающие.
- В Иране обвинили в трагедии США и Израиль. ООН призвала страны ближневосточного региона проявить сдержанность.
Кто такой Мохсен Фахризаде?
В прошлом Фахризаде служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. На Западе его называли выдающимся физиком-ядерщиком в Иране и даже сравнивали его с Робертом Оппенгеймером (американский физик-теоретик, участвовал в разработке первых образцов ядерного оружия).
Поделиться новостью