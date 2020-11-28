Ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде убили 27 ноября в Тегеране. Минобороны Ирана сразу же обвинило в трагедии США и Израиль.

В то же время иранские СМИ высказали несколько предположений, кому было выгодно убийство ученого-ядерщика. Среди главных неофициальных подозреваемых глава США Дональд Трамп. Об этом пишет Axios.

Важно В Иране жестоко убили "отца ядерной программы"

По информации портала, целью убийства Мохсена Фахризаде может быть затруднение возобновления переговорного процесса по ядерной сделке между США и Ираном для будущей администрации избранного президента США Джозефа Байдена.

Убийство Фахризаде является частью того, что кажется попыткой администрации Трампа и правительства Нетаньяху использовать оставшееся до вступления в должность избранного президента США Джозефа Байдена для усиления давления на Иран,

– говорится в сообщении.

Также в материале подчеркнули, что администрация Трампа не скрывает своего стремления усложнить Байдену возобновление переговоров с Ираном и повторное присоединение к ядерной сделке 2015 года.

Обратите внимание! Общий комплексный план действий или ядерное соглашение с Ираном заключили в 2015 году между Тегераном и Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией. По условиям соглашения, отдельный ее участник может возобновить санкции ООН в отношении Ирана в полном объеме, если признает, что условия соглашения нарушены.

Заметим, что ранее власти Ирана выразили надежду, что отношения с Вашингтоном улучшатся после того, как страну возглавит Джо Байден. Каденцию Трампа в США власти Ирана охарактеризовали, как "авантюрную и воинственную". Вице-президент Ирана подчеркнул, что Трамп ввел "нечеловеческие" санкции против иранского народа.

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Что известно об убийстве Мохсена Фахризаде

27 ноября в Иране убили ведущего ученого-физика Мохсена Фахризаде. Он был одним из создателей иранской военной ядерной программы.

Мохсена Фахризаде. Он был одним из Как пишут СМИ, неизвестные подъехали к Фахризаде и выстрелили ему в голову. Злоумышленники убили и охранника ученого.

Злоумышленники убили и охранника ученого. Мужчину на вертолете госпитализировали в больницу , но врачам не удалось спасти его жизнь.

, но врачам не удалось спасти его жизнь. Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападающие.

другие нападающие. В Иране обвинили в трагедии США и Израиль. ООН призвала страны ближневосточного региона проявить сдержанность.