Журналисты Bellingcat вспомнили об Анатолии Шарие в статье о расследовании катастрофы малазийского боинга MH17 на Донбассе. Издание пишет, что блогер специально манипулировал фактами и поддерживал версию российского ГРУ. Он в ответ назвал расследователей "выдумщиками".

Что издание пишет о манипуляциях блогера

Про Шария вспоминают во второй части расследования издания Bellingcat.

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Журналисты пишут, что выпуск блога Шария с аудиозаписями разговора боевиков про MH17 вышел через 17 дней после того, как один из подозреваемых по делу направил их полковнику Главного разведывательного управления Генштаба РФ.

Касаемо источника аудиоматериалов Шарий заявил, что записи прислали ему анонимно. Однако блогер предположил, что причастен "кто-то из СБУ".

Шарий вырезал важные моменты из записи, подтверждающие версию Украины. Он заявлял своим слушателям, что аудиоматериалы сфальсифицировали. Кроме того, настаивал, что боевики говорили о сбитии реактивного самолета "Сухой" ("Сушки"), а не MH17.

Из записей, ранее опубликованных СБУ, действительно понятно, что оккупанты сначала говорили о военном самолете, но потому, что они перепутали его с пассажирским MH17.

Как это комментирует Шарий

Блогер сначала ответил Bellingcat и заявил, что ему безразлично относительно источника, который направил записи. Мол, он же обнародовал полную запись разговора боевиков, в отличие от СБУ. Кроме того, Шарий отметил, что вырезал определенные части из-за того, что ему они показались "незначительными".

Впоследствии он назвал журналистов "выдумщиками и манипуляторами", а расследование – ложным. Когда его спросили, где именно была неправда, то в ответ прислал видео с собственного блога.

Кто такой Анатолий Шарий?

Бывший украинский журналист. В 2012 году бежал из Украины и получил политическое убежище в Литве. Ведет ютуб-канал, который имеет примерно 2 миллиона подписчиков. Известен своей антиукраинской и пропагандистской риторикой.

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Важно! Малазийский самолет рейса MH17 сбили над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек. Авиакатастрофу расследует международная следственная группа. В деле четверо подозреваемых: так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин; генерал, а тогда еще полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский; подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов; Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Авиакатастрофа рейса MH-17: главное / Инфографика 24 канала