Журналисты нашли близкую подругу хозяина Кремля Владимира Путина – Светлану Кривоногих. Она является мультимиллионершей: владеет недвижимостью в Москве, Сочи и Петербурге, а также получает роскошные подарки от друзей российского президента. Стоимость ее активов составляет 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, дочь Светланы очень похожа на Путина.

Малоизвестная соседка известных друзей Путина

Проживает она на каменном острове в Санкт-Петербурге. Это самое элитное место для жизни в городе. А первыми жителями этого места в начале 2000-х стали люди из ближайшего окружения тогдашнего начинающего президента Владимира Путина. Об этом говорится в материале издания "Проект".

Все друзья Путина стали владельцами квартир в жилом комплексе на 2-й Березовой аллее. Он построен в стиле петербургских особняков XIX века и является закрытым для посторонних: как физически – забором и рвом с водой – так и символически: просто так прийти в офис застройщика и купить апартаменты было нельзя. А предлагали такие квартиры "только среди знакомых".

В итоге в доме на Березовой аллее поселились спарринг-партнеры Путина по дзюдо Василий Шестаков и Аркадий Ротенберг, товарищи президента по дачному кооперативу "Озеро" Юрий Ковальчук, Сергей Фурсенко, Виктор Мячин и Николай Шамалов и еще ряд людей, тем или иным образом связанных с российским главой.

Также среди них квартиру здесь получила и Светлана Кривоногих. Некоторые ее соседи даже до сих пор не видели женщину.

Неожиданное богатство для Светланы Кривоногих

Выросла она в дореволюционной коммуналке, вокруг которой – типичный "Бандитский Петербург". В частности, сосед Светланы и брат подруги был связан с криминалом.

Денег в семье не было: получив в начале 90-х аттестат зрелости, Светлана какое-то время подрабатывала уборщицей в магазине неподалеку. Поступила в университет экономики и финансов на кафедру международных экономических отношений. Но не помним, ходила ли на занятия,

- припомнили друзья детства Светланы.

В 2000 году Кривоногих получила диплом университета. И в том же году вместе с матерью внезапно покинула коммуналку и стала владелицей элитной недвижимости. Бывшие соседи семьи Кривоногих на вопрос журналистов, откуда у женщины могли быть такие деньги, отвечают, что у нее в 1990-х появился состоятельный ухажер. Говорят, что это был "чиновник власти Петербурга".

В публичных документах никакого упоминания о муже Светланы Кривоногих, конечно, нет. Однако здесь можно найти источник ее внезапного богатства.

В начале 2000-х Светлана становится акционерком банка "Россия", который связывают с Путиным. Сегодня это финучреждение входит в 20 крупнейших в России.

Женщина еще и владеет туристической базой "Игора", где очень любит отдыхать российский президент.

В то же время в 2001 году Кривоногих регистрирует в Петербурге фирму "Релакс", на которую в конечном итоге записывают ее долю в банке.

По состоянию на начало 2019 года Кривоногих владела примерно 2,8% акций "России". Это почти 800 миллионов рублей или даже больше – все зависит он рыночной стоимости банка.

При поддержке "России "Кривоногих стала владелицей еще одного объекта досуга – "Ленинград центра" в Таврическом саду в Петербурге. В 2014 году ее доля составляла 75%.

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