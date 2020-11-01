В ночь на 1 ноября в ресторане Харькова произошла стрельба. В СМИ сообщили, что охранник нардепа открыл огонь из пистолета. После столкновения с посетителями он скончался.

Стрелял якобы охранник депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Шанцева. Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на источники в полиции. Информацию также опубликовал в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко, однако впоследствии удалил пост. 24 канал пытается связаться с полицией Харькова для подтверждения информации.

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Что известно о стрельбе в Харькове

Инцидент произошел в караоке-ресторане Biani Champagneria, что по адресу Ярослава, Мудрого, 21. Сообщение в полицию поступило в 05:49.

Предварительно установлено, что мужчина, на вид 35 – 40 лет, зашел в ресторан, достал пистолет ФОРТ 12, который зарегистрирован за ним, и начал стрелять.

Посетители пытались его укротить и ударили бутылкой по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данным СМИ, погибшего зовут Руслан Смирнов. Он был телохранителем депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Шанцева.

Стрельба в Харькове / Фото Андрея Цаплиенко