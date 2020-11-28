Глава США Дональд Трамп после своего проигрыша на выборах все равно планирует соревноваться за кресло главы государства в 2024 году. О своих намерениях Трамп хочет объявить во время инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Что известно о намерениях Трампа

О намерениях вновь баллотироваться в президенты Трамп якобы планирует рассказать в январе 2021 года. Об этом сообщает The Daily Beast.

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По информации СМИ, Трамп уже обсуждает с советниками вопрос о начале своей предвыборной кампании за 4 года до следующих выборов.

Отметили, если будет официально подтверждена победа Байдена на всеобщих выборах, Трамп таки объявит о намерениях снова баллотироваться в президенты.

Заметим! Издание утверждает, что около 47% американцев поддерживают участие Трампа в выборах президента в 2024 году.

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