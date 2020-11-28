Трамп хочет заявить об участии в выборах-2024 во время инаугурации Байдена, – СМИ
Глава США Дональд Трамп после своего проигрыша на выборах все равно планирует соревноваться за кресло главы государства в 2024 году. О своих намерениях Трамп хочет объявить во время инаугурации избранного президента Джо Байдена.
Что известно о намерениях Трампа
О намерениях вновь баллотироваться в президенты Трамп якобы планирует рассказать в январе 2021 года. Об этом сообщает The Daily Beast.
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По информации СМИ, Трамп уже обсуждает с советниками вопрос о начале своей предвыборной кампании за 4 года до следующих выборов.
Отметили, если будет официально подтверждена победа Байдена на всеобщих выборах, Трамп таки объявит о намерениях снова баллотироваться в президенты.
Выборы в США: что нужно знать
- 3 ноября в США прошли президентские выборы.
- Победу одержал Байден, однако Трамп заявил о многочисленных фальсификациях.
- Республиканец потребовал пересчета голосов и отстаивал свое мнение в судах.
- Байден уже рассказал, что будет делать в течение первых 100 дней на посту.
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