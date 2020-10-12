Ежемесячно криворожане, многоквартирные дома которых обслуживают частные ЖЭКи, платят семье Вилкул из своего кармана почти 5 миллионов гривен.

За десять лет пребывания у руля Кривого Рога Юрий Вилкул вместе со своим сыном – политиком от "Оппоблока" Александром установили полный контроль над городом, без стыда "осваивая" большой городской бюджет (что составляет более 7 млрд грн в год), сообщила Политрада. К тому же Вилкулы "завели" свои фирмы в сферу обслуживания городского лифтового хозяйства. И отдали на откуп вывоз мусора компании, связанной с одесским бизнесменом, который, как поговаривают злые языки, уже очень дружен с семьей криворожского мэра.

Но сейчас мы поговорим о том, за что мы все без исключения ежемесячно платим из собственного кармана и что составляет значительную часть наших базовых расходов – плату за обслуживание наших домов. И платим, как мы поговорим дальше, окружению нашего любимого мэра и ему лично.

В 2015 году Верховная Рада приняла закон №417 "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", который положил конец монополии коммунальных ЖЭКов. С тех пор их место стал очень активно занимать частный бизнес. Правда, в Кривом Роге частные структуры зашли на рынок ЖКХ еще до принятия 417-го. А уже после вступления в силу закона, коммерческие фирмы вошли в полную силу, сократив долю коммунальных ЖЭКов до минимума.

На сегодня на рынке ЖКХ-услуг Кривого Рога доминируют 8 коммерческих структур, которые совокупно обслуживают 6 190 623,19 кв. м жилой площади. Остановимся подробнее на 3 из них.

Итак, крупнейшие из частных ЖЭКов Кривого Рога-ООО " Жилсервис-КР "(совокупно обслуживает 1 614 303,33 кв. м), ООО" Ситисервис-КР "(1 420 902,99 кв. м) и ООО "Уют -2011" (1 626 204,99 кв. м). Все три фирмы имеют одних и тех же учредителей: во-первых, это Смилывый Сергей Евгеньевич в "Житлосервис-КР" и его жена, Смилывая Ирина Игоревна – в двух других. Во-вторых, соучредителями упоминаемых фирм выступают две эстонские структуры, формально принадлежащие гражданам этой страны – ООО "ЭСТКОМ ХОЛДИНГ ОЮ" и ООО "Юнисерв ХОЛДИНГ ОЮ". В трех компаниях у учредителей равные доли, но это – не суть.

Сам Сергей Смилывый – человек разноплановый. В разное время успел побывать депутатом Криворожского горсовета, директором КП "Сансервис", баллотировался в 2014 году в украинский парламент по 32-му округу (снял кандидатуру в пользу близкого к Вилкулу Андрея Гальченко). Был помощником нардепа Константина Павлова – бывшего первого заместителя криворожского мэра, которого Юрий Вилкул год назад хотел сделать своим заместителем снова. Кроме того, Сергей Смилывый даже работал личным водителем Юрия Вилкула.

По имеющейся у нас информации, Сергей Смилывый – не просто приближенный к семейству Вилкулов предприниматель, сделавший бизнес на близости к власти. На самом деле он (как и жители холодного Таллинна) – лишь номинальные участники всех компаний. Реальный же владелец - сам Юрий Вилкул, а операционное управление бизнесом осуществляет Евгений Удод – близкий соратник мэра, в прошлом – его первый заместитель, который в 2017 году был объявлен в розыск по обвинению в махинациях и попытках хищения сотен миллионов и дал деру. Но год назад господин Удод был снят с розыска, и теперь чувствует себя, похоже, прекрасно, находясь в Турции, на солнечных берегах Анталии.

Совокупно "Жилсервис-КР", "Ситисервис-КР" и "Затишок-2011" обслуживают площадь 4 661 411,31 кв. м, что составляет 68% совокупной площади, обслуживаемой коммерческими ЖЭКами.

По тарифу 4,43 грн / м2, ООО " Жилсервис-КР "в месяц ориентировочно получает от криворожан 7 151 363,75 грн"квартплаты". Коррупционная рента, которая по оценкам экспертов в среднем по Украине составляет 25%, насчитывает здесь 1 787 840,93 грн.

"Ситисервис-КР" ежемесячно собирает 5 640 984,87 грн, Вилкуловская "четвертина" одновременно составит 1 410 246,21 гривны.

"Затишко-2011" получает в месяц 6 615 727,14 грн. Доля мэра и его семьи – 1 653 931,78 грн.

Суммарные ежемесячные поступления от платы за обслуживание у фирм, контролируемых семьей Вилкул, составляют на сегодня 19 408 075,76 грн, или 68,5% коммерческого рынка Кривого Рога. А ежемесячная коррупционная маржа – 4 852 018,94 грн.

Еще 5 довольно крупных фирм (ООО "Дивострой", ООО "Жилкомцентр", ООО "Управляющая компания "Дом.Ком", ООО " Комбинат благоустройства "и ЧП" Доминимум"), по нашей информации, не принадлежат действующему мэру, но пользуются его благосклонностью. Поговаривают, небескорыстно. Сын основателя одного из них – ООО "Дивострой" - Владимир Поздняков является действующим сотрудником СБУ и поддерживает тесные отношения с самим мэром, его сыном Александром Вилкулом, и Константином Павловым.

Общая площадь, которую обслуживают 5 упомянутых компаний, составляет 2 189 075,15 кв. м. Суммарные ежемесячные поступления – 8 915 763,66 грн. А коррупционная доля – 2 228 940,41 грн.

Так, криворожане платят личным вилкуловским ЖЭКам за услуги ЖКХ более 19 миллионов гривен, из которых почти пять миллионов идут лично в карман Юрию Григорьевичу. Еще почти 9 миллионов идет структурам, дружественным действующему мэру. Из которых 2,2 млн – коррупционная рента, которая, не исключено, также затем идет в карман городским властям. Как плата за привязанность и дружбу.