Вместо плана А – план Б: в СНБО готовят новое решение по Донбассу
Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит новое решение по ситуации на Донетчине и Луганщине. Пока неизвестно – будет оно закрытым или открытым.
Это решение президента, – Данилов
В начале декабря завершается срок действия плана А по разрешению ситуации на Донбассе. О том, что будут делать дальше, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью "Фокусу".
Актуально Единый план действий по Донбассу: Германия и Франция поддержали Украину
Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях,
– сказал Данилов.
Выполнение договоренностей – шаткое из-за России
По мнению секретаря СНБО, пока Россия не покинет оккупированные украинские территории, выполнение всех договоренностей будет нестабильным. Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент.
И это зависит не от тех людей, которые находятся в оккупированных Донецке или Луганске, а только от Кремля. Но ВСУ готовы ответить на любые вызовы,
– подчеркнул Данилов.
Кравчук считает, что у Зеленского есть план Б
Отметим, что ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отметил, что уверен, что у президента Зеленского есть и план Б по Донбассу. Такой план есть и у представителей Украины в ТКГ, однако разглашать они его не могут.
Поделиться новостью