Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит новое решение по ситуации на Донетчине и Луганщине. Пока неизвестно – будет оно закрытым или открытым.

Это решение президента, – Данилов

В начале декабря завершается срок действия плана А по разрешению ситуации на Донбассе. О том, что будут делать дальше, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью "Фокусу".

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Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях,

– сказал Данилов.

Выполнение договоренностей – шаткое из-за России

По мнению секретаря СНБО, пока Россия не покинет оккупированные украинские территории, выполнение всех договоренностей будет нестабильным. Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент.

И это зависит не от тех людей, которые находятся в оккупированных Донецке или Луганске, а только от Кремля. Но ВСУ готовы ответить на любые вызовы,

– подчеркнул Данилов.

Кравчук считает, что у Зеленского есть план Б

Отметим, что ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отметил, что уверен, что у президента Зеленского есть и план Б по Донбассу. Такой план есть и у представителей Украины в ТКГ, однако разглашать они его не могут.

Обратите внимание! Именно 9 декабря 2019 года на саммите в Париже президент Зеленский сообщил, что дает себе год, чтобы идти по плану Минских договоренностей.