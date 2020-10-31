Правоохранительные органы отслеживают действия определенной группы лиц, направленные на уничтожение украинской государственности. К этим действиям, скорее всего, причастна Россия. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В СНБО заявляют об "уничтожении государственности" Украины

Данилов не сомневается, что к решению Конституционного Суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование имеет отношение Россия. Об этом секретарь СНБО говорил 30 октября в эфире "Свободы слова Савика Шустера" , пишет 24 канал .

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Я вчера, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны, подчеркнул, что мы отслеживаем четкие действия определенной группы лиц, направленных на уничтожение государственности Украины,

– заявил Алексей Данилов.

Далее секретарь СНБО отметил, что "решения, которые принимают эти лица, именно на это направлены". Эта формулировка позволяет предположить, что Данилов имел в виду судей Конституционного Суда и их решение по декларированию, незаконному обогащению и НАПК. Это подтверждают и следующие слова:

"Они должны понимать, что принимать такие решения без консультаций... Я не говорю, что кто-то им должен давать указания. Но консультации, они должны были, как государственные люди, обязательно провести".

"И поверьте, пройдет время, все станет на свои места, и будет понятно, кто за этим стоит. То, что в этом, велика вероятность, участвует страна-агрессор – у меня в этом сомнений почти нет", – подытожил Данилов.

Конституционный кризис в Украине: что происходит

27 октября Конституционный Суд по представлению 47 депутатов (в основном с ОПЗЖ и "За будущее") отменил статью 366-1 УК об криминальной ответственности за недостоверное декларирование.

Неконституционными суд признал и положения законов о проверке деклараций чиновников со стороны НАПК . А без этой проверки ни одного руководителя государственного органа не могут законно назначить.

Президент Зеленский срочно созвал СНБО, ведь такое решение КСУ создает серьезные проблемы для Украины как на внутренней, так и на международной арене (речь о сотрудничестве с МВФ , ЕС, о безвизе и прочем).

Зеленский внес в Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава КСУ, а решение суда о декларировании признать ничтожным, принятым за пределами полномочий и в условиях конфликта интересов.