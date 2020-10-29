Заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины запланировано на 29 октября. На нем рассмотрят два сценария разрешения ситуации с Конституционным судом. Один предусматривает внесение законопроектов для возобновления работы системы е-декларирования, другой касается регулирования работы КСУ.

После скандального решения Конституционного суда, которым уголовную ответственность за недостоверное декларирование признали неконституционной, СНБО собирается 29 октября на заседание. На нем будут говорить о двух вариантах развития событий, рассказал в комментарии "РБК-Украина" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, Владимир Зеленский может внести пакет законопроектов, который сможет сразу же реанимировать положение электронного декларирования – это первый сценарий.

Второй касается реформированием работы КСУ.

Второй – это оценка деятельности Конституционного суда и попытка отрегулировать его работу, чтобы он не позволял себе подобные политические эксцессы,

– пояснил Подоляк.

Он также добавил, что парламенту, возможно, предложат несколько направлений реформирования Конституционного суда.

Советник главы ОП предположил, что ситуация с решениями по антикоррупционным органам может привести к замене в составе судей КСУ.