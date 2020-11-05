СНБО внесло предложения в бюджет-2021 по нацбезопасности и обороне: Зеленский подписал указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о решении СНБО о предложениях к проекту бюджета-2021 по статьям о нацбезопасности и обороне.
Текст указа Зеленского появились на сайте президента Украины. Согласно документу, решение СНБО уже вступило в силу. Контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.
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Детали решения СНБО о безопасности предложения в госбюджет
Поручение для Кабмина
- Предусмотреть при доработке законопроекта о госбюджете на 2021 год расходы на обеспечение нацбезопасности и обороны объемом не менее 5,93% от ВВП для сектора безопасности и обороны Украины.
- В то же время финансирование сектора безопасности и обороны должно быть предусмотрено объемом не менее 267 250,9 миллиона гривен. В частности, не менее чем 233 111,2 миллиона гривен из общего фонда госбюджета, 14 139,7 миллиона гривен – из специального фонда госбюджета.
- Предусмотреть право предоставления государственных гарантий в объеме до 20 миллиардов гривен для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования. Речь идет о резидентах Украины по кредитам (займам), привлеченным для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.
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Приоритетные направления финансирования
- Развитие сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО:
– выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупке новых образцов вооружения и военной техники,
– выполнение работ по реализации исследовательских проектов и создание новых технологий в интересах сектора безопасности и обороны, а также внедрение информационно-аналитических систем в оборонно-промышленном комплексе.
- Обеспечение готовности Объединенных сил
- Усиление системы противовоздушной обороны Украины.
- Развитие Военно-Морских сил ВСУ.
- Усиление разведывательных возможностей государства.
- Реализация государственной политики в сфере кибербезопасности.
- Усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью.
- Реализация социальных гарантий военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских, прежде всего устранение диспропорций в размерах их денежного обеспечения.
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Какие еще оборонные предложения СНБО внесло в бюджет-2021
- Предусмотреть в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" расходы для выполнения государственных программ реформирования оборонно-промышленного комплекса.
- Обеспечить разработку и согласование проекта основных показателей государственного оборонного заказа на 2021 год и ориентировочных показателей объемов госзаказа на 2022 и 2023 годы.
- Обеспечить разработку и принятие до 15 февраля 2021 года нормативно-правовых актов, необходимых для реализации положений закона "Об оборонных закупках".
- Ускорить формирование и обеспечить эффективную работу Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
- Предусмотреть возможность предоставления государственных гарантий в 2021 году субъектам хозяйствования – резидентам Украины по кредитам (займам), которые привлекаются для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности государства для нужд гос заказчиков оборонных закупок:
– Министерству обороны Украины – 16 миллиардов гривен;
– Министерству внутренних дел Украины – 4 миллиардов гривен.
- Разработать и утвердить в трехмесячный срок государственную целевую оборонную программу по реализации проектов по выполнению научных исследований и разработок, разработок новых технологий.
- Государственным заказчикам по оборонному заказу подготовить до 31 декабря 2020 года проекты программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.
- Органам сектора безопасности и обороны принять в течение 2021 года меры по использованию определенного государственным бюджетом объема средств. То есть, следует не допустить наступления гарантийных случаев и возмещения соответствующих расходов, сократить и не допустить образования новой задолженности.
- Министерству финансов обеспечивать в течение 2021 года своевременное финансирование в полном объеме расходов Госбюджета, предусмотренных для органов сектора безопасности и обороны Украины.
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