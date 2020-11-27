Совет национальной безопасности и обороны имеет оптимистичный и пессимистичный сценарии развития ситуации с коронавирусом. Согласно оптимистичному варианту, уже в середине декабря Украина может выйти на положительную динамику с коронавирусом.

А вот что предусматривает пессимистичный вариант, в СНБО не говорят. О коронавирусных сценариях рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Фокусу".

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Он отметил, что дальнейшая эпидемиологическая ситуация прежде всего зависит от поведения граждан.

При условии соблюдения рекомендаций, в середине декабря можем выйти на положительную динамику. Эпидемию можно остановить, если каждый из нас будет находиться в условиях личного карантина – сведет к минимуму количество контактов, будет пользоваться всеми средствами защиты,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Если количество инфицирований пойдет на спад и Украина станет на путь оптимистичного сценария – тотального карантина, вероятно, удастся избежать.

О пессимистичном сценарии Данилов не стал говорить. Также он добавил, что пока никто не соблюдает дистанцию ни на рынках, ни в магазинах.

"Все должны понимать, что они ответственны не только за себя, но и за тех, кто рядом. Мы живем с мамой моей жены, ей 89 лет, и я понимаю: не дай Бог принести в дом вирус!" – рассказал Данилов.

Обратите внимание! И министр здравоохранения Степанов, и заместитель главы Офиса Президента Тимошенко заявили, что вопрос введения локдауна будут обсуждать на следующей неделе. Пока же правительство пытается сбить темпы роста заболеваемости COVID-19 без введения тотального карантина.