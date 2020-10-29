В СНБО заявили об угрозе нацбезопасности: это может быть связано с отменой е-деклараций
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что решения определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Он заявил об угрозе национальной безопасности Украины.
Алексей Данилов разместил соответствующее сообщение на своей фейсбук-странице. Он не обвинил прямо судей Конституционного суда, но, вероятно, имел в виду именно эти скандальные решения.
Актуально КСУ своим скандальным решением заблокировал назначение победителей выборов, – НАПК
Отметим, что ранее на скандальное решение Конституционного суда отреагировали в Офисе Президента. Там заявили, что в этом виноваты "бизнесмены от политики", которые не могут стерпеть, что образ их жизни и имущество было под контролем.
О каком решении КСУ говорится: кратко
- 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного Кодекса Украины. Именно она предусматривает наказание за ложное декларирование (штраф или лишение свободы) чиновников государственного или местного уровня.
- Это решение одобрили по иску нардепов от ОПЗЖ и "За майбутнє". Последних активно связывают с олигархом Коломойским.
- НАПК уже заявило, что убрало из открытого доступа реестр электронных деклараций чиновников.
Как в Конституционном суде объяснили свое решение
- Один из судей КСУ Игорь Слиденко пояснил, что Конституционный суд отменил е-декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти.
- КСУ не смог отделить в своем решении право не проверять декларации только судей. Именно поэтому судьи КСУ отменили эту норму для всех категорий чиновников.