Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что решения определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Он заявил об угрозе национальной безопасности Украины.

Алексей Данилов разместил соответствующее сообщение на своей фейсбук-странице. Он не обвинил прямо судей Конституционного суда, но, вероятно, имел в виду именно эти скандальные решения.

Актуально КСУ своим скандальным решением заблокировал назначение победителей выборов, – НАПК

Отметим, что ранее на скандальное решение Конституционного суда отреагировали в Офисе Президента. Там заявили, что в этом виноваты "бизнесмены от политики", которые не могут стерпеть, что образ их жизни и имущество было под контролем.

О каком решении КСУ говорится: кратко

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного Кодекса Украины. Именно она предусматривает наказание за ложное декларирование (штраф или лишение свободы) чиновников государственного или местного уровня.

Это решение одобрили по иску нардепов от ОПЗЖ и "За майбутнє". Последних активно связывают с олигархом Коломойским.

НАПК уже заявило, что убрало из открытого доступа реестр электронных деклараций чиновников.

Как в Конституционном суде объяснили свое решение

Один из судей КСУ Игорь Слиденко пояснил, что Конституционный суд отменил е-декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти.

КСУ не смог отделить в своем решении право не проверять декларации только судей. Именно поэтому судьи КСУ отменили эту норму для всех категорий чиновников.

Обратите внимание! Похоже отныне реестр декларирования не будет работать, пока Рада не примет новый закон, который предоставит НАЗК возможность открывать такую информацию.