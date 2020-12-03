В Украине 3 декабря прогнозируют ухудшение погодных условий. В северо-восточных областях будет падать небольшой снег. Кроме того, на дорогах почти всей страны местами будет гололедица.

О погодных условиях в Украине 3 декабря сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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На севере и востоке прогнозируют небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица.

В Киевской области будет облачно, без существенных осадков. На дорогах тоже может быть скользко.

Напомним, о гололедице на дорогах ранее предупреждала и синоптик Наталья Диденко.

К слову, 4 – 5 декабря в Украине будет без осадков. Однако гололедица на большинстве территорий все же сохранится.

Обратите внимание! Погода на День святого Николая, 19 декабря, будет по-настоящему зимней. По словам синоптика Леонида Горбаня, в Украине ударят морозы, а также будет идти сильный снег.



Что делать водителям во время гололедицы / Инфографика 24 канала